Raúl Castro: «Expulsé a Diego Vázquez por provocar a los rivales lanzando una caja»

REDACCIÓN. Diego Vázquez salió expulsado en el clásico entre Real España y Motagua que se jugó ayer por la tarde-noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

El conjunto capitalino sacó un valioso resultado que lo consolidó en el primer lugar luego del empate de Olimpia 1-1 ante el Vida en la cancha del Nacional.

Motagua es líder (24) con la escolta del Olimpia (22) y el Real España que se quedó tres puntos abajo (21). Pero perdió a su entrenador Diego Vázquez para el clásico del próximo domingo ante los merengues que se va a jugar en Comayagua.

Y es que el polémico sudamericano lanzó una caja de cervezas al campo luego de que esta haya sido incorporada por unos aficionados del sector de silla al lado de la banca del club visitante.

«Si te pega te parte la cabeza. El árbitro me expulsa porque tiran una caja de cervezas. Me parece ilógico, habría que preguntarle a Raúl Castro por qué me expulsó», declaró el DT del azul al finalizar el juego.

Lea también: Diego Vásquez tras expulsión: «Le falta seriedad al juez»

Lo que dijo el referee sobre Diego Vázquez

En el acta arbitral, Raúl Castro quien fue el central del partido, explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de expulsar al entrenador argentino de la cancha.

«Expulsé al entrenador Diego Vázquez por provocar a los rivales lanzando una caja al terreno de juego, lanzada a un costado del área técnica por aficionados sin impactar a nadie. Luego Diego Vázquez ingresa al terreno de juego a sacar la caja dándosela a un miembro de su cuerpo técnico, llegando un jugador de Real España para lanzarla atrás de la caseta de cuarto árbitro y reanudar el partido», indica parte del acta.

“Acto seguido el señor Diego Vázquez abandona el área técnica y se dirige hacia el lugar donde cayó la caja provocando el enojo de los jugadores, aficionados y cuerpo técnico del equipo adversario provocando el conflicto en el terreno de juego dirigiéndose hacia el árbitro tratando de increparlo pero fue detenido por sus jugadores», escribió el juez del partido.

Finalmente, Castro no se olvidó de mencionar a los espectadores del sector de silla. «Aficionados del sector de silla lanzaron objetos (latas, vasos, envases con líquidos y una caja plástica al terreno de juego durante el partido».