Diego Vázquez: «A alguien de la Liga le molesta que celebre con mi hijo»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El director técnico argentino, Diego Vázquez, presentó una molestia tras la victoria de su equipo ante el Honduras Progreso.

En la conferencia de prensa tras la goleada de las águilas a los arroceros por 5-0, el exarquero del Deportes Savio hizo hincapié en el tema de un llamado de atención que le hizo el comisario del juego, Alberto Yescas, por celebrar los goles de esta tarde con su hijo.

«Le quisiera peguntar a toda la Liga con mucho respeto ¿Por qué vino Yescas a decirme que mi hijo Matías no podía celebrar los goles? Supuestamente estamos promoviendo la familia para que vengan al estadio y promovemos la paz, y luego viene el comisario a decirme que desde San Pedro lo llamaron los de la Liga para decirle que mi hijo no puede celebrar los goles«.

Y continuó: «Entonces, a quién hace daño que un niño de trece años celebre con su padre; se da en todo el mundo, en River, en todos lados. Explíquenme eso toda la Liga. Porque eso me dijo Yescas, que lo llamaron de San Pedro reclamándole esa situación», reiteró.

Diego Vázquez: «No se de equipo, pero a alguien le molesta que celebre»

Para Diego Vázquez, lo que sucedió esta tarde en la cancha del nacional, fue inexplicable. Además, lanzó dardos para los representantes de otros equipos que están en la directiva de la Liga Nacional.

«Por un lado, decimos que queremos promover la paz, el espectáculo, que venga la familia y por el otro lado nos ponemos a ver eso. Entonces, quiere decir que a alguien le molesta, no sé de qué color de equipo, pero les molesta», dijo.

A su vez, el timonel del ciclón, aseveró que «si estas en un partido celebrando con tú hijo y después viene el comisario a sacarlo porque le molesta que celebre. Que alguien me explique, no le veo sentido. Salvo de alguien que le molesta por el color del equipo que gane o algo personal, más allá no le encuentro otra explicación. Fue un hecho mínimo pero no me gusta. No son cosas positivas. Solamente me gustaría que la Liga lo aclare, así como tienen que aclarar muchas cosas», acuñó Vázquez.