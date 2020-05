Diego Vásquez sobre el «Chino» Discua: «Le tengo un cariño enorme»

TEGUCIGALPA.- El entrenador del Motagua, Diego Vásquez, en una entrevista reveló los sentimientos que tiene sobre el jugador hondureño, Carlos Discua.

Y es que Discua, en declaraciones anteriores no escondió su deseo de regresar a las filas del equipo motaguense.

Vale la pena recordar que el «Chino» terminó contrato con el Marathón de Héctor Vargas y de momento, es agente libre.

“No voy a esconder que desde pequeño mi familia y yo hemos sido Motagua; y sería bonito volver al equipo”, inició diciendo Discua.

Agregando que: “Bueno uno tiene que ser agradecido, me dieron chance de jugar acá dos años; pero todavía no se me han acercado para saber si quieren que continúe”, mencionó.

Diego Vásquez le deja las puertas abiertas

Tras las declaraciones de Discua, al entrenador de los azules se le preguntó sobre las posibilidades de que llegara al «nido» una vez más.

El estratega argentino reconoció su cariño con el ex seleccionado de Honduras, y dijo que hasta ahora no se han sentado a platicar para su regreso.

«Le tengo un cariño enorme a Discua, un gran jugador con una zurda exquisita, vivió cosas espectaculares con nosotros. Todavía no nos reunimos, no hemos hablado con los directivos así que no puedo dar una respuesta».

Ficha del jugador

Nombre en país de origen: Carlos Israel Discua Castellanos.

Fecha de nacimiento: 20/09/1984.

Lugar de nacimiento: Tegucigalpa, Honduras.

Edad: 35.

Altura: 1,80 m.

Nacionalidad: Honduras.

Posición: Medio campo – Mediocentro ofensivo.

Pie: izquierdo.

Club actual: CD Marathón.

