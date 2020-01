Diego Vásquez: “Nunca he incitado a la violencia”

TEGUCIGALPA.- Diego Vásquez, técnico de Motagua habló tras enterarse que la Comisión Nacional de Disciplina decidió hacer caso omiso a la apelación que hizo el club capitalino después del castigo que recibió por parte del ente tras los insultos en contra del técnico de la UPNFM, Salomón Nazar.

Y es que en el pasado torneo, el timonel azul cerró su participación en el Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional ante el equipo de Nazar, en la ciudad de Comayagua, sin embargo después de ganar 3-0 no le bastó para ser campeón de la Pentagonal y buscar la final ante Olimpia.

Asimismo, tras terminar el juego, Vásquez llamó “vendido” a Salomón Nazar y a la UPNFM, según él, por “perder tiempo”.

¡Castigado!

El técnico argentino recibió una multa de 10 mil lempiras y la suspensión de cuatro partidos del Clausura 2020, de los cuales ya cumplió con una, en el inicio del torneo que jugaron ante Platense, el pasado domingo 12 de enero en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.

Por su parte, Diego fue consultado por la prensa hondureña, y ya que no podía dar declaraciones por su suspensión bromeó: “Nunca he incitado a la violencia, no sé si puedo hablar o no, no me pregunten, manden un whatsapp”, dijo entre risas Vásquez.

¿Próximo partido?

El Fútbol Club Motagua jugará de local este domingo 19 de enero ante la Real Sociedad en el estadio Carlos Miranda de Comayagua: “Es un buen equipo, ganaron y mostraron orden; no van a regalar nada, tenemos que jugar muy bien y ser certeros”, cerró.

