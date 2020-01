Diego Vásquez: “Gonzalo Klusener es un jugador del gusto nuestro”

TEGUCIGALPA.- El técnico de Motagua, Diego Martín Vásquez, habló sobre el rumor de que el delantero argentino de 36 años, Gonzalo Klusener, podría llegar al equipo capitalino.

Asimismo, Diego aseguró que si hay un interés por parte del Fútbol Club Motagua, a pesar de la edad del jugador.

“Es un jugador del gusto nuestro. Tiene que arreglar con su equipo porque tiene todavía seis meses de contrato y están trabajando en esa situación. Esperemos que se dé y sino pues veremos otra opción. Es un jugador que es del paladar nuestro”, expresó el timonel azul.

Sobre la edad de Klusener

Diego asegura que jugar en la segunda división de Argentina no es nada fácil y que a su edad eso le ha ayudado mucho.

“Bueno, es un jugador de los más importantes en la B Nacional que no es un nivel fácil, es un fútbol bastante complejo la segunda división de Argentina y es de rendimiento. Lógicamente hay otras situaciones como la adaptación, tiene que sentarle bien al equipo y bueno primero tiene que venir”, expresó.

Y atizó: “El que critique ese tema y no lo ve jugar pues la verdad que sabe poco de esto y es aficionado de redes. Por redes sociales no me preguntés boludeces”, respondió Vásquez.

De no concretarse este fichaje para los azules debido al contrato que aún tienen con el Independiente Rivadavia.

“A Franco le salió una oferta de afuera y se fue, ya estaba casi arreglado y después no hay. Es muy fácil criticar y destruir, pero hay que construir. A esos mismos aficionados les digo que den soluciones, las redes aguantan con todo y lo difícil son las soluciones. Para traer jugadores que no vengan a aportar es difícil; respeto mucho a los jugadores que tengo porque se han roto el alma por Motagua. A los que critican les pido respeto para los que están”, cerró Diego.

Klusener todavía no rescinde el contrato y está en duda su pase al Motagua

El experimentado futbolista tiene contrato con la Lepra hasta junio y tendrá que llegar a un acuerdo con la dirigencia. De la única forma que puede irse es abonando un resarcimiento económico ya que el misionero no tiene una cláusula de salida.

Si bien en Honduras y desde el entorno del jugador se difundió el pase al Motagua, no es tan sencilla la situación y los próximos días serán claves para definir el futuro del jugador que ya le comunicó a los dirigentes azules que quiere jugar en el Motagua.

