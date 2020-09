TEGUCIGALPA.- Diego Vázquez, entrenador del Motagua espera que la Comisión Nacional de Disciplina no los castigue por los hechos que se dieron el 7 de marzo pasado, en el estadio Morazán.

Y es que en esa ocasión, aficionados en pleno partido; le lanzaron una caja vacía de cervezas.

Así los hechos del 7 de marzo, el día que expulsaron a Diego Vásquez

En ese juego, en los minutos finales, Motagua ganaba 1-0 al Real España. El árbitro Raúl Castro expulsó a la «Barbie»; luego que este lanzara de nuevo al terreno de juego la caja de cervezas que segundos antes le había caído a él.

En esa jugada Getzel Montes, sacó la caja del terreno de juego. Esa acción enfureció a Diego Vázquez; que reclamaba al árbitro pudo haber causado heridas a él u otro miembro del cuerpo técnico motaguense.

Fue una trifulca grande en el «Clásico del buen juego»

El partido se paralizó varios minutos por el incidente y los aficionados seguían tirando de todo al sector donde estaba el conjunto azul.

Pero el más perjudicado y único expulsado por ese incidente fue Vázquez, y en el tiempo agregado, Real España terminó empatando el partido.

La sanción impuesta al entrenador de Motagua

Después de ese juego, la Comisión de Disciplina multó al España con 5 mil lempiras por los objetos (incluyendo la caja) lanzados al terreno de juego; y citó e inhabilitó a Diego Vázquez para dirigir el próximo juego de los azules que fue ante Olimpia.

Se pensó que debido a que la Liga Nacional dio por finalizado el torneo pasado debido a la pandemia todo quedaba sin valor; sin embargo la Comisión Disciplinaria, no prescribió lo que hizo el DT de los azules y el proceso sigue.

El reclamo de Diego Vásquez

Ante esto, Diego Vázquez dijo que: “La reunión con la Comisión de Disciplina la vamos a hacer por la plataforma de Zoom, la pasaron para el martes, por lo del sorteo de CONCACAF, este lunes , estamos pendientes de lo que pase, creo que eso puede prescribir»

«Estamos conscientes que en ese episodio fuimos la víctima, nos cayó una caja que pudo haber lastimado a cualquiera y al final los procesados fuimos nosotros, pero bueno. Es un caso que ya pasó, hace más de ocho o nueve meses».

“Yo espero que no me castiguen; me parecería muy fuera de lugar que me castiguen porque el torneo pasado lo anularon, lo dieron por finalizado igual pienso pudo terminar ese proceso. La lógica es que si pasó eso todo quedó en el pasado, pero vamos a ver qué deciden los abogados y respetaremos la decisión», cerró diciendo el estratega de los azules, Diego Vásquez.

