Diego Vásquez explica los motivos de la salida de Emilio Izaguirre

TEGUCIGALPA.- El entrenador argentino de las «águilas» del Motagua, Diego Vásquez, aclaró los rumores sobre la salida del experimentado lateral Emilio Izaguirre.

El «mandamás» azul aseguró que Izaguirre sale del Club capitalino por temas meramente deportivos. Desmintiendo de esa manera la posibilidad de que existan «riñas» entre ambos:

«De parte nuestra para nada, lo que pasa que mucha gente ve el desenlace. Cuando vino él equipo era bicampeón y ahí lo tuvimos año y medio».

«No se preguntaron por qué llegaba cuando éramos campeones. Ahora es natural que digan cosas, un jugador de su categoría necesita jugar más y nada más».

¿Qué responde a los comentarios mal intencionados?

Vásquez declaró sobre los comentarios que se miran en la farándula deportiva y redes sociales donde apuntan a una «separación» del equipo a Emilio Izaguirre.

«Ahora se dice cualquier estupidez, en su momento todos los jugadores salen, incluso en el rival de acá. Si el técnico no lo tiene en cuenta, sale, no es que lo están tratando mal».

«Si él no dijo cosas estando en el club y dice cosas ahora me parece que no es el código, a mi me dijo todo lo contrario, yo lo llamé antes que todos los medios se enterarán, así como cuando él vino de Escocia y habló primero conmigo, es un tema deportivo, si los demás ven un problema no puedo estar en la cabeza de cada quien».

Te puede interesar: Se suma una más: Eden Hazard se vuelve a lesionar con el Real Madrid

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ