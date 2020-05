Diego Vásquez: “Es obvio que Olimpia maneja la Liga Nacional”

TEGUCIGALPA.-A Diego Martín Vásquez, técnico del Fútbol Club Motagua no le gustó nada la decisión que tomaron los directivos de clausura el torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional.

Sin embargo tras la decisión el técnico argentino mencionó que habló con sus jugadores para felicitarlos por lo logrado en la cancha en las primeras 13 Jornadas.

“Los felicité por el rendimiento, no sabemos lo qué va pasar en el futuro, pero ya sabíamos lo que iba pasar por los que manejan la Liga Nacional, lo que hicieron es falta de espíritu deportivo, tomas decisiones extrañan, no me sorprende”, inició diciendo Diego.

Asimismo lanzó: “Me parece bien la decisión si se anulaban los dos torneo, no uno, nos mandan terceros el repechaje al de la Liga de Campeones de la Concacaf cuando podíamos ir directo, no lo entiendo”, tras conocer que clasificaron por la tabla general.

“Es obvio que Olimpia maneja la Liga Nacional”

Diego fue muy tajante y habló sin pelos en la lengua al mencionar que la Liga Nacional habría visto las mejores opciones para el equipo más ganador de Honduras.

“Es obvio que Olimpia maneja la Liga Nacional, igual ahora mismo el fútbol no es lo más importante, no necesitamos a nadie que nos corroboré que fuimos los mejores del campeonato, todas las decisiones son contra Motagua”, expresó.

Y siguió: “Las bases están hechas, dice dos campeones anuales y hay que respetarlas, dicen que el campeonato anual, igual no íbamos a celebrar, no entiendo por qué tanta mala intención contra nosotros. Cuando uno compra una póliza de seguros las bases se hacen antes, no después, pero se entiende, hicimos más puntos a lo largo de la competencia, repito, no es lo más importante el fútbol en este momento”, dijo Diego.

Dardo al fútbol hondureño

“El fútbol hondureño no crece porque existe mucho egoísmo, al que hacen más puntos hay que declararlo campeón, eso pasó hoy en Francia y que no digan que es otro formato; o que me digan llorón, no estoy llorando, me siento relajado, solo pedíamos justicia, lloran los que han sufrido muchas derrotas”.

Sobre el supuesto partido de final que le pidieron a Héctor Vargas, técnico de Marathón: “Nunca me dijeron nada al respecto, igual anda mal Vargas, tenemos más puntos y mucha diferencia de goles con respecto a ellos”.

