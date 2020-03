VIDEO: El curioso saludo de Klopp con Simeone que se volvió viral

Un día antes del encuentro, Klopp se había enojado con un periodista argentino cuando le preguntó si temía por sus futbolistas debido al coronavirus.

«No es tan especial, el fútbol es sólo un juego. No somos la sociedad. Somos sólo parte de ella y todos deberíamos preocuparnos de la misma manera. Eso es exactamente lo que no me gusta. Que me hagas esta pregunta, pero que hayas viajado desde Madrid hasta aquí. Quédate ahí, cierra la escuelas, obviamente estás preocupado. Y esa es la cuestión, pero tú crees que el fútbol vale lo suficiente como para viajar«, opinó el timonel del Liverpool.

Y agregó: «Esta es la situación, este es nuestro problema, nuestro problema común. Y no podemos resolverlo con fútbol. Nosotros jugamos porque esa es nuestra parte y tenemos que hacerlo. Tu trabajo es informar, y espero que lo hagas mejor de lo que haces preguntas. Porque ahí es cuando me enojo, cuando me das la sensación de que yo tengo un problema y tú no lo tienes”, se ofuscó el ex Borussia Dortmund.