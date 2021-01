Diego Jr sobre la muerte de su padre: «Hay muchos lados oscuros»

Argentina.- Diego Jr, hijo del fallecido Diego Armando Maradona, conversó con la Revista Chi (de Italia) acerca de las investigaciones de las autoridades argentinas sobre la verdadera causa de muerte del ’10’.

Diego Jr comenzó hablando acerca de lo que sentía por no haber podido estar en el funeral de su padre (por contagio de Covid-19), «no estar en el funeral me lastimó. Realmente mal. Nunca me lo perdonaré».

Sobre las investigaciones en torno a la muerte de Maradona, Diego afirmó, ¿Error médico? Todavía no lo han resuelto en Argentina, y mucho menos yo. Hay una investigación en marcha, soy un lesionado en un proceso acelerado y lucharé hasta la muerte para descubrir la verdad. Si hay alguien que cometió un error, tiene que pagar. Las investigaciones están en varios frentes: negligencia, homicidio, protección criminal del cadáver».

Y agregó: «Estoy tranquilo porque nadie puede burlarse de la ley. Lo que no justifico es el inexplicable silencio: ¿parece posible que papá solo tuviera tres autos? Aclarar sería de gran ayuda para todos. Especular sobre chismes, herencias y pseudo riñas es lo último que papá hubiera querido. Hay muchos lados oscuros. Quiero verlo todo claro».

Para finalizar, Diego Jr habló sobre cómo es la relación con sus hermanas tras el deceso del Maradona, «volvimos a hablar. Nos unimos y compartimos. Quiero decir con Dalma y Giannina. Con Jana siempre he tenido una buena relación».

