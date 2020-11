¿Diego de los cielos? Una imagen real que da la vuelta al mundo

ARGENTINA.- Tras la muerte de Diego Maradona el mundo se entregó a los homenajes, altares y murales en su honor. Ahora también se sumó el misticismo.

Una joven filmó con su celular lo que aparenta ser la silueta de espaldas del astro argentino, Diego Maradona, en México 86.

«¿Será que ya extrañamos un montón y vemos cualquier cosa?», se preguntó la joven que durante la noche del sábado miró al cielo y observó entre las nubes al «Barrilete Cósmico».

Anoche antes de la lluvia y después de ver un par de videos del Diego me puse a ver la luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso el final puteando) pic.twitter.com/7ELJFF4DFk

— Natali ✌🏼☀️ (@SoloNatali) November 28, 2020