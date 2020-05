Diálisis de Honduras le da la espalda a pacientes renales contagiados de covid-19

Cortés, Honduras. La pandemia del covid-19 ha perjudicado a pacientes con problemas renales, y en Diálisis de Honduras -en San Pedro Sula- son rechazados.

Jorge Cervantes, presidente de la Asociación de Enfermos Renales en esa ciudad y también paciente, afirmó que el Catarino hay nueve personas internadas con esa afección y sumado a eso el coronavirus. También ya «fallecieron siete».

Indicó que también hay 20 pacientes renales infectados del virus que se están recuperando en sus casas.

No obstante, Cervantes asevera que no han sido escuchados por el Gobierno. Ellos necesitan diálisis y cuando llegan a «Diálisis de Honduras los regresan» porque no tienen aún el resultado de la prueba PCR que se hicieron en el Colegio de Ingenieros. Tardan «15 días en llegar».

Instalaciones con problemas

Otros pacientes aseguran que «la central del aire acondicionado de la segunda planta donde se dializan alrededor de 120 personas están en mal estado». Esto es lo que sucede en la proveedora de servicios para el sistema público de salud.

«Las máquinas y los pacientes necesitan una mejor temperatura», explica el denunciante, quien también denunció en HRN que en Diálisis están teniendo «malos tratos» para algunos enfermos.

Por otra parte, Jorge Cervantes fue denunciado por «contagiar de covid-19 a otros enfermos renales. En su defensa él dice que se hizo la prueba, pero los resultados llegaron varios días después.

