En el Día de la Mujer: tu horóscopo te invita a lograr lo que has soñado

DE MUJERES.- Hoy que se celebra en Honduras el Día de la Mujer, Mhoni Vidente te dice a través del horóscopo cómo volver a comenzar, renacer de las cenizas o avanzar en aquello que tanto has soñado. Sigue tu instinto y confía en lo que los astros te dicen a gritos.

Aries

De acuerdo al horóscopo de hoy, te conviene liberarte de la tensión acumulada y recuperar energía para afrontar la semana que llega y que posiblemente sea muy activa a diario. Últimamente tienes la vena respondona muy acusada, Aries. No te gusta que los demás te contradigan y en alguna ocasión has llegado hasta a enojarte bastante, advierte Mhoni Vidente.

No seas tan pragmática, deja espacio para que los demás hablen y den su punto de vista. Respétalo, aunque sea contrario al tuyo. Enfadándote no conseguirás llevarlos a tu terreno, avanzarás más si a diario utilizas la diplomacia.

Tauro

Empieza el día con meditación o unos ejercicios de relajación, que serán mano de santo para que estés de muy buen humor. Pero piensa también en lo que te tiene preocupada y alterada a diario, Tauro. Sería muy positivo que comentaras este tema con tu pareja, si la tienes, porque su visión es más objetiva y lograría bajar tus niveles de preocupación.

Por otra parte, puedes estar bien contenta porque en el trabajo todo marcha bien y dentro de nada puede que te llegue un dinerito extra como gratificación. Una amiga está seriamente preocupada por ti y por tu estado de ánimo, hoy tranquilízala y dale las gracias por su interés.

Géminis

Si hoy la báscula de tu baño te da la señal de alarma, plantéate empezar mañana mismo una rutina alimentaria que elimine de tu dieta las frituras y las grasas saturadas a diario, te sentirás enseguida más ligera y menos somnolienta.

Hay alguien de tu entorno que quiere presentarte a una persona, pero tú no estás por la labor. Acepta hoy su propuesta porque te puedes llevar una buena sorpresa.

Cáncer

Tienes muchos amigos, pero todavía deberías ampliar más el círculo, no te quedes siempre con la misma gente, entre otras cosas porque si lo propicias conocerás personas que serán muy importantes en tu vida a diario, mucho más de lo que te imaginas. Pero has de poner de tu parte.

A partir de hoy mismo recuerda que no has de perder el contacto con la gente. Los mensajes de WhatsApp son tu herramienta para ello. Esta relación social será la clave de muchas oportunidades en todos los terrenos a diario.

Leo

El Horóscopo del 25 de enero indica que te espera hoy un lunes glorioso en el que pueden cumplirse tus deseos respecto a la persona que llevas en el corazón. Tienes tiempo de hablar con calma y relajación, algo que a diario parece imposible, Leo. Busca un ambiente relajado, en casa o en algún entorno en plena naturaleza.

Hoy es un buen día si todavía no conocen a tu chico. Necesitas integrar tus mundos y tu pareja también se alegrará porque necesita sentir que forma ya parte de tu vida y de tu entorno a diario.

Virgo

Puedes aprovechar este día para que tu familia conozca a tu pareja si hace poco que sales con alguien. El ambiente hoy te será propicio, se caerán bien y ya sabes lo importante que es esto para que tú puedas estar tranquila a diario.

Abrázate a uno si te es posible e imprégnate de su energía. Si hoy una amiga te reclama, es que necesita mucho que la escuches, Virgo. Haz lo posible para hablar con ella y si es algo menos urgente, queda para mañana a la salida del trabajo.

Libra

Has de pasar más tiempo a diario con estas personas que te quieren y no dejarles tanto de lado a causa del trabajo. Es importante mantener estas relaciones por el bien de todos, aunque se por videollamada, no salgas de casa.

Estas dejando pasar oportunidades a diario porque no te atreves a dar el paso. Sería bonito que lo diera él, claro, pero quizá es tímido o teme el rechazo. No hace falta que te declares, sólo sé amable, entabla conversación y sugiérele que tomen juntos un café.

Escorpio

Según el Horóscopo de hoy, si has amanecido de no muy buen humor y sin ganas de moverte de la cama, es que algo te está preocupando y tal vez ni tan siquiera eres consciente de ello. Piensa en lo que te tiene a diario triste o nostálgica escuchando tu música preferida y búscale el lado bueno, porque seguro que lo tiene.

Luego intenta fluir con el entorno, sin planes programados, o muy pocos. No te alteres si algo no sale como tenías previsto. Es la mejor fórmula para evitar quebraderos de cabeza a diario. Si te llama un amigo por videollamada, acepta.