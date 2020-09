Ebrios y teniendo intimidad en plena vía pública; detienen a pareja en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una pareja fue denunciada la tarde de este domingo por mantener relaciones sexuales en plena vía pública, sin respeto a los transeúntes que circulaban por la calle.

El penoso hecho ocurrió en la colonia Villanueva, salida al oriente de la capital, donde los mismos ciudadanos alertaron a las autoridades del acto indecoroso.

Por lo que, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se dirigió hasta el lugar para darle detención a la pareja.

Cabe resaltar que, tanto el hombre como la mujer, se encontraban bajo los efectos del alcohol; a tal punto, que en entrevista a un medio de comunicación, no pudieron aclarar el por qué de sus acciones.

«No me han detenido, yo no estoy haciendo cosas indebidas a la señora. Lo que pasa es que andamos bolos«, expresó el hombre.

«Claro, lo que pasa es que vamos para la casa y yo la estaba rejuntando (levantando) porque se cayó al vacío y yo la viene a rejuntar a ella. Ella me decía que la llevara. Entonces les estoy diciendo a ellos que le ayuden», continuó el sujeto de forma incoherente.

Por su parte, la fémina -en medio del llanto- dijo que lo que quería era «irme a mi casa (…) Me quiero ir a mi casa a descansar».

Según las autoridades, el caso se procederá de acuerdo a Ley; puesto que, no está permitido realizar actos de esa índole en la vía pública.

Conmoción en los internautas

De igual forma, los mensajes y publicaciones no se han hecho esperar en las diferentes redes sociales; desatando humor, indignación y hasta molestia hacia la joven pareja.

Muchos expresaron que -en todo caso- el lugar en que decidieron tener intimidad (una zona cubierta de monte), no permitía que las personas se dieran cuenta de la acción. ¡Juzgue usted!

