¡Bajo la lluvia! Por incumplir toque de queda, limpian las calles en Tela

ATLÁNTIDA, HONDURAS. Por irrespetar toque de queda en Semana Santa, varias personas realizaron este domingo labores limpieza bajo la lluvia en las calles del municipio de Tela, zona atlántica del país.

Ayer, sábado, tras operativos policiales, fueron detenidas decenas de personas por no cumplir con el toque de queda vigente durante el asueto.

Las detenciones se realizaron específicamente en la zona del Bulevar Costero del municipio antes mencionado, donde ciudadanos se encontraban en aglomeraciones y sin mascarilla.

Los entes policiales procedieron a desalojar a los turistas de manera inmediata, ocasionando detenciones. Una de las sanciones interpuestas para las personas que incumplieron las normas establecidas durante la Semana Santa debido a la pandemia de COVID-19 es hacer servicio social, limpiar las playas y calles del sector.

A través de las redes sociales se puede observar como ciudadanos con sombrilla y bajo el agua cumplían su sanción y recogían la basura de las calles del bulevar de Tela. Además, según lo establecido las personas que no usen mascarilla en los lugares turísticos se les cobrará una multa 200 lempiras por el incumplimiento.

Reacciones

Esta acción ha generado decenas de criticas positivas y negativas hacia las autoridades, ya que unos aseguran que es un abuso de autoridad, pero, otros felicitan a los agentes por hacer cumplir la ley, dijeron.

«Abuso de autoridad, esas penas no están en ninguna ley. El principio de legalidad en un estado de derecho implica que por muy reprochable que sea la conducta, no se puede sancionar con penas que previamente no estén establecidas», escribió un internauta.

«Excelente. Lo mejor que han hecho, tal vez así aprenden. Lamentable que no lo hicieron durante la semana«, escribió otro usuario.

