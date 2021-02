Periodista dice que «despidieron» a los integrantes de La Academia

Redacción. Tras un año de la final del reality mexicano «La Academia», trasciende que los 14 académicos que participaron en este show de TV Azteca han sido despedidos y los obligaron a firmar una carta de retiro.

Así lo reveló el periodista Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube, quien asegura que, “ayer, uno de los participantes de la última generación de La Academia, reveló que los 14 participantes tienen que terminar ya su contrato con Azteca“.

El comunicador dijo que Azteca le habló a los 14 académicos para decirles que ya no trabajarán en esa casa televisora. A ellos supuestamente les manifestaron: «Ya queremos que sean libres».

Lea además: Actriz de Disney sorprende a seguidores con palabra propia de Honduras

Los rumores indican que a los académicos les dijeron: «No nos queremos meter en problemas y que ustedes estén libres». En ese sentido, los hicieron firmar su retiro de Azteca, tal como dijo el crítico de espectáculos en YouTube.

Posturas

Algunos seguidores sostuvieron que es un mal momento para los 14 talentos, en vista de que van a quedar libres y tendrán que buscar sus propias oportunidades de crecimiento profesional.

En ese sentido, Alejandro Zúñiga expresó: “No les están ofreciendo nada, incluyendo a la ganadora, Dalú, quien decidió quedarse en Azteca y no firmar con Héctor Martínez y Arturo López Gavito. Ella no quiso firmar con ellos, decide quedarse con Azteca y pues miren qué pasó”.

Tal como el periodista de espectáculos lo dijo, los académicos acaban de cumplir un año con la reconocida televisora mexicana. Sin embargo, ya los habían invitado a firmar su carta de renuncia, exteriorizó.

“Ellos se graduaron en febrero del año pasado, entonces se atravesó un año de pandemia, un año donde Azteca no hizo nada por ellos, no hubo gira, no hubo discos, y al año te hablan por teléfono para firmar tu carta de retiro. Todos están muy sacados de onda, evidentemente no lo veían venir, no lo esperaban porque ahora sí serán cantantes independientes, pero de qué sirvió estar en un reality show como La Academia?”, concluyó el periodista.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0