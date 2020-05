¡Descúbrelo! Cómo saber si la tóxica en la relación eres tú

DE MUJERES- Una relación amorosa no siempre resulta ser miel sobre hojuelas pero ¿qué pasas si los problemas que hay en tu relación no son necesariamente culpa de nuestra pareja? si piensas que tu historial romántico se ha vuelto una interminable historia de desencantos puede que el problema seas tú.

No necesariamente significa que eres un persona horrible y que nadie debería ser tu amigo, simplemente quiere decir que tienes algunos comportamiento repetitivos dentro de tus relaciones que hacen que siempre se repitan los mismos patrones y comportamientos en tus relaciones sin importar la persona que tengas a lado.

¿Soy la tóxica en la relación? Estos factores te ayudarán a descifrarlo

No tienes «buena suerte» en el amor

A veces no se trata de suerte sino de cómo enfrentamos los problemas y cómo nos comunicamos con el otro, si sabemos escucharlo o si centramos toda la relación en torno a nuestras necesidades y gustos, si tus parejas se quejan de las mismas cosas a pesar de ser polos opuestos entre ellos puede que debas mirar dos veces lo que causa mala suerte.

Te cuesta aceptar tus errores

Tienes el súper poder de sacarle la vuelta a los problemas y alejarte de las responsabilidades, piensas que no haces nada mal sino que tus parejas son las que no te comprenden y las que no te prestan atención, no propones cómo resolver los problemas que se presentan eres más de quejarte.

No dices lo que sientes

Existe todo un estereotipo de mujeres que nunca tienen ‘nada’ y que evitan decir lo que realmente piensan, esto a la larga hace que estallen al no ser capaces de contener sus emociones o por minimizarlas tanto tiempo. Si hay un problema tienes que decirlo no esperar que tu pareja adivine tus pensamientos.

Celos

No sabes confiar en el otro y eres una mujer celosa, te cuesta trabajo aceptar que tu pareja pueda tener una vida lejos de ti, no te gusta que pase tiempo con otras personas o que no te ‘avisa’ cuáles son sus planes. Tienes que dejar de ser tan aprensiva y hacer tus propias cosas en vez de enojarte por que tu pareja sale sin ti.