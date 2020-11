Descargas en El Cajón: JOH pide que no «jueguen con la gente»

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. “Que dejen de jugar con la gente” pidió ayer viernes el presidente, Juan Orlando Hernández, a las autoridades de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por las supuestas descargas de la Represa Francisco Morazán, más conocida como «El Cajón».

“No puedo yo entender, como alguien en su sano juicio esté jugando con la gente, con desinformación que refleja la miseria de esas personas que no reparan en estar jugando con la vida de los ciudadanos”, expresó Hernández durante una reunión en las instalaciones del 911 de San Pedro Sula.

«Yo no tengo tiempo para eso y mucho menos ahora, busquen que hacer, si no van ayudar, apártense, pero no le hagan daño a la gente», solicitó el mandatario.

De igual forma, el gobernante reprochó que personas usen hasta logos de algunos medios de comunicación para tratar de darle seriedad a las mentiras.

«Eso no es posible. Todos deberíamos de estar apoyándonos y ayudándonos unos a los otros. Ahí es donde se mira la grandeza del ser humano como lo hacen miles de voluntarios», destacó el titular del Poder Ejecutivo.

Asimismo, agregó «Busquen algo edificante que hacer, pero no jueguen con la gente, no se vale. Esas cosas traen consecuencias. Dios se encargará de eso», subrayó.

Al presidente le parece que no es el momento que se esté jugando con los sentimientos de la gente. En este caso, con los hondureños damnificados por causa de las inundaciones que provocó la depresión tropical Eta.

Cabe indicar que ayer la Comisión Interventora de la ENEE informó sobre posibles descargas de agua de El Cajón para ayer viernes. Sin embargo, como dicha hidroeléctrica aún no alcanza su máxima capacidad opto por cancelarlas.

JOH se reunió con equipo multidisciplinario

Este viernes Juan Orlando Hernández, se reunió con el equipo multidisciplinario de alto nivel que se instaló en San Pedro Sula.

En la comparecencia también estuvieron presentes los altos mandos militares para atender la emergencia en el Valle de Sula.

Previamente, el mandatario se reunió en la Base Armando Escalón Espinal de la Fuerza Aérea Hondureña, en La Lima, Cortés, con pilotos y oficiales de la entidad para agradecerles su valiosa labor en el rescate de familias damnificadas.

Hernández también visitó el albergue y centro de triaje que funciona en Expocentro de la ciudad industrial. En dicho lugar se brinda atención integral y humanitaria a familias afectadas por las lluvias.

El gobernante también espera que el equipo del Gabinete Económico y Social tenga lista la propuesta «Fuerza Honduras 2». Dicho programa gubernamental presuntamente apoyará a los municipios afectados por la depresión tropical, sobre todo, a la zona del Valle de Sula.

«No les vamos a dejar de la mano. Estamos conversando con los organismos multilaterales a un ritmo rápido para que tengamos una pronta respuesta», dijo Hernández en su comparecencia.

