Piden que no separen a menores huérfanos que perdieron a familia en derrumbe

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Iota ha desgarrado la vida de muchos hondureños, y dos menores de Lempira se encuentran entre las víctimas, porque perdieron a sus padres en un derrumbe que acabó con la vida de ocho personas.

«Hay dos niños huérfanos, a ellos no les pasó nada, ellos fueron rescatados», expresó un miembro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Uno de ellos es un niño de 5 años, con el nombre de Juan Mateo, y su hermanita es Wendy Mateo, de tan solo 15 meses.

Estos dos menores hoy sufrirán la pérdida de sus padres, quienes ya no estarán en sus vidas. Lastimosamente, el desconsuelo en el rostro de Mateo es evidente. Probablemente el menor aún no entiende muy bien lo sucedido, pero sí debe experimentar el dolor de no ver a las personas que le daban protección. La familia de los menores murió en un derrumbe suscitado en Lempira.

Wendy, con su rostro angelical, fue sacada del lugar en los brazos de valientes hondureños.

Hondureños piden que no los separen

Una persona en redes sociales externó que, ojalá alguien adopte a los dos niños, para que no los separen y se críen juntos. «Son los únicos hermanitos de una familia, no es justo que los separen».

Una mujer exteriorizó: «Con gusto acepto a los dos, con mi pareja no tenemos hijos».

Alguien más se unió a la petición y dijo: «Yo quiero a los dos».

Rescate

Rescatistas relataron que costó mucho que el helicóptero llegara hasta la comunidad de Río Negro. Dicho lugar está ubicado en San Manuel de Colohete, Lempira. Tras ser salvados, testigos verificaron que los niños tienen «bastantes golpes en la cara y en el cuerpo».

Debido a lo mencionado, los menores iban a ser llevados para recibir asistencia médica, y con ello corroborar que no existen problemas mayores de salud.

A pesar de la tragedia, estos niños tuvieron héroes que los han ayudado, y entre ellos están algunos vecinos que los salvaron.

Asimismo, se debe decir que miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras se encargaron de movilizar a los menores.

Los hermanos fueron llevados a la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, de acuerdo con los reportes brindados por las autoridades.

Cabe recordar que los hondureños fallecidos en el derrumbe mencionado son:

1.Reina Isabel Rivera Campos

2.Yosselin Rivera Campos

3.Escarleth Rivera Campos

4.Salvador Vázquez

5.Maria Camila López

6.Maria Alicia Vásquez

7.Fernando Vázquez

8. Ángel Matías Vázquez.

