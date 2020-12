¿Quitar prohibición de dos hombres en moto responde a baja en criminalidad?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Congreso Nacional (CN) decidió derogar el decreto 91-2012 que prohibía el desplazamiento de dos hombres a bordo de una motocicleta, argumentando que el sicariato y muertes violentas han disminuido de manera considerable en el país.

Esta nueva decisión que se acordó en la sesión virtual vía la plataforma Zoom ayer miércoles, ha desatado diversos opiniones, debido a que la ola de criminalidad en el país sigue activa.

Los cuestionamientos en cuanto a la derogación son a favor y en contra, ya que muchas personas mantienen el temor que dos hombres se transporten en un motocicleta. En tanto, otros exponen que la ley debe de indicar que solo una persona puede usar este medio de transporte.

Por su parte, otros ciudadanos sostienen que aunque haya o no ley, los conductores siempre irrespetan las medidas y hacen «lo que ellos quieren«. De igual manera, sostienen que las autoridades policiales no hacen que se cumpla.

Además, entra en la discusión pública el riesgo que significa que dos personas, sin importar el sexo, se desplacen en motocicleta, debido a que los accidentes de tránsito están a la orden del día. Estos dejan desde severas lesiones y en el peor de los casos, pérdidas humanas.

Circulación de dos hombres en motocicleta

La mayoría de personas a las que consultadas sobre este tema, manifiestan su inconformidad y justifican el porque. Pero, siempre existen comentarios a favor, explicando cada motivo.

Entre los indagados, un hombre señaló: “No, no estoy de acuerdo, el proyecto debe seguir tal como está. Pedimos a los diputados que se enfoquen en otras leyes a favor de los pobres, por eso estamos en contra de esa medida”.

La población siempre tiene el temor por la criminalidad y violencia que impera en el país. Este decreto había sido aprobado para ejecutarse nada más en las principales ciudades de Honduras. Por lo cual, en las zonas rurales no era así; dos hombres podían andar en moto sin problema.

No obstante, esta ley no se cumplía en la mayoría de las zonas. Varias personas manifiestan que los policías al ver dos personas del sexo masculino a bordo de una motocicleta, no los paraban y estos podían seguir con su marcha sin atraso alguno.

Por tal razón, algunos hondureños son del criterio que lo más efectivo es que solo una persona sea la que vaya en motocicleta. Esto, para así evitar la violencia y resultados fatales en caso de accidentes viales.

La normativa debió seguir igual o mejor

Una ciudadana comentó: “Estoy en contra, ya se había controlado el sicariato y otra vez se va a revivir si dejan esta ley así”.

Mientras que otra persona mencionó: “Estamos en contra, porque la verdad si aun estando prohibido estaban sucediendo tantas cosas, ahora que ya vayan a estar autorizados todo será peor”.

A su vez, un usuario de motocicleta declaró que “mi posición es en contra, yo camino en moto y hay muchos policías que ven dos varones en moto y solo los quedan viendo, no tienen el valor de pararlos”.

“Estoy en contra porque es algo que aumentaría la delincuencia, que no ha estado controlada en nuestro país”, detalló una hondureña al ser consultada sobre la derogación.

La ley debe hacerse cumplir

Los ciudadanos también aseguran que lo más viable es que se procure que si se haga cumplir y se respete la ley, y que no quedé «sobre papel mojado«.

En este aspecto, un hondureño señaló: “Estoy en contra, la Policía Nacional y la de Tránsito no ponen orden con eso”. Esto, causa la molestia por parte de los demás conductores, por el temor a sufrir un asalto o atentado.

Otro ciudadano y usuario de moto dijo que “yo camino en moto, pero hay tanto Policía que hace mordidas”.

Entre preocupaciones, una dama mencionó: “Estoy en contra de eso, si con solo una persona que vaya en moto da miedo que llegue a asaltar, no se diga con dos”.

Por último, una hondureña destacó que está «en contra por el sicariato, pero también si hay un accidente en moto ahora serán dos los muertos”.

En conclusión, de acuerdo a los ciudadanos no fue la mejor decisión haber derogado el decreto de prohibición de dos hombres en motocicleta. Lo anterior, en vista que la delincuencia y la criminalidad continúan en el país.