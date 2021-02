REDACCIÓN. La actriz mexicana Aislinn Derbez sorprendió a sus seguidores en Instagram, pero sobre todo, a su padre, el reconocido productor, actor y comediante Eugenio Derbez, al compartir una serie de fotografías en las que muestra su lado más sensual en ropa interior.

Las imágenes desataron miles de comentarios, pero los que más llamaron la atención fueron los de su padre. La actriz dio a entender que se atrevió a hacerlo luego de que su amigo y fotógrafo Henry Jiménez la convenciera.

“Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá“, esa fue la reacción del comediante mexicano Eugenio Derbez al ver las sugerentes fotografías que su hija Aislinn publicó.

Tal parece que Aislinn sabía que iba a causar un gran impacto en su padre por lo que se adelantó y al subir la imagen le colocó el siguiente mensaje: “Y bueno.. aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto… lo bueno es que ya conoce bien a @henryjimenz así que arréglense entre ustedes“.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Las reacciones de los 11 millones de seguidores de la actriz no se hicieron esperar. Ellos no solo alabaron su belleza, sino que también le contestaron con ocurrentes comentarios a Eugenio.

“Ya señor peluche no se ponga difícil, déjenos disfrutar un poco de su creación… ja, ja, ja“, “Pues por algo en su momento te gustó su mamá ja, ja, ja“, y “Tu papá vestido de Blanca Nieves se miraba más porno que tú en esta foto ja, ja, ja…Así no que no se debería quejar“, fueron algunos de los de los comentarios.

Aunque, sin dejar de ser polémica la intervención ante el retrato, él agregó: “Uno los educa, uno se mata trabajando para pagarles educación, escuela, para hacer a los hijos personas de bien ¿Y cómo te pagan? Subiendo imágenes indecentes“.

Compartió más fotografías

Ella, ante los halagos, comentarios y likes que produjo la primera fotografía no se detuvo y siguió compartiendo imágenes de la sesión de fotos.

“Lo siento, no lo siento Eugenio Derbez, ya es la última“, expresó al subir la última toma con el atuendo de lencería escotado y de encaje negro que inició el escándalo. Agregó, además, una carita emoji derramando lágrimas de risa.

Horas después del tremendo revuelo, la actriz compartió en sus historias una conversación que tuvo en WhatsApp con su padre. Eugenio siguió llamándole la atención. Sin embargo, el patriarca de los Derbez, decidió no seguir con el tema.

Finalmente, el regaño concluyó en: «Deberías seguir una cuenta que se llama ‘La Magia del Caos‘ para que llenes ese vacío que te orilla a exhibirte en calzones».

