Depresión por amor «me lo llevó a la tumba»: madre de exmilitar Esdras Laínez

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una depresión por amor es lo que habría llevado a la muerte a Esdras Laínez, el ex militar tiktoker, según contó entre lágrimas doña María, madre del conocido hondureño.

«El amor me lo llevó a la tumba», lamentó. La madre de Esdras dijo que conoció a su pareja sentimental, Katherine Nicol, a través de la red social Facebook. Fue ahí donde iniciaron conversaciones hasta formalizar una relación de noviazgo.

«Cuando él la conoció fue por Facebook, ella vivía en Comayagua y mi hijo iba hasta allá a verla, pero nos ‘engatusó’ a todos porque le llegamos a tomar mucho cariño, pero nunca pensé que tuviera ese corazón tan malo», expresó doña María.

Ambos jóvenes vivieron solos durante poco tiempo. Posteriormente, se mudaron a la casa de la madre de Esdras, donde pernotaron por unos seis meses, fue en ese período que doña María notó la despiadada forma en que Nicol lo trataba.

«Cuando vivía con mi hijo, ella lo celaba hasta con los perros, porque si él se tardaba, ya estaba regañándolo e insultándolo y él se le arrastraba y le decía: ‘Te amo mi amor, yo nunca te voy a traicionar’, y yo lo miraba hincado y le decía que no lo hiciera, pero él respondía: ‘Mami no me gusta ver sufrir a Nicol’, y yo miré una vez que (ella) hasta le pegó porque decía que la traicionaba», agregó doña María.

Invadida por el dolor, la madre reveló que una de sus hermanas escuchó en una ocasión a Nicol decirle a Esdras: «Ojalá que una rastra te aplaste». La madre del exmilitar señaló entre lágrimas que «ese deseo se le concedió».

«No la quiero ver ni muerta»

El amor de madre lo perdona todo, y doña María es claro ejemplo de ello, al asegurar que no guarda rencor contra la supuesta culpable de la depresión de su hijo. Sin embargo, aseguró que no quiere volver a ver a la joven, ni siquiera muerta.

«Yo he aprendido a amar a mi Dios y a perdonar. Yo hablé con mi madre (la Virgen) María y le pedía que mi hijo no sufriera y yo escuché una voz que me decía: ‘Hija no te preocupes y llena de paz tu corazón, no sientas odio contra nadie’, pero a Nicol, no la quiero volver a ver, pero ni muerta, por lo que me hizo», agregó.

Finalmente, recordó cuando su hijo le decía que su sueño siempre fue servir a la patria y ser un militar de alto rango.

«Pero el baile me sacó de mi ilusión de lo que siempre quise ser, un alto militar y por ese baile, salí de ahí», fueron las palabras que Esdras le dijo a su madre, cuando salió de la institución castrense por publicar un video bailando y portando su uniforme de militar en la red social Tik Tok.

