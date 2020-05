SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Las deportaciones no se detienen, no se han detenido y no se detendrán siquiera durante los últimos meses, que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad debido a la crisis sanitaria que golpea a Honduras y al mundo.

En este inicio de semana, Estados Unidos envió de regreso a 46 hondureños por ingresar de manera irregular a su territorio en busca del «sueño americano», un número que parece bajo, pero que suma a los millares de connacionales cuyas esperanzas de una mejor calidad de vida fueron truncadas en época de coronavirus.

Aunque, desde que EE.UU. y México firmaron un acuerdo migratorio, mismo que convirtió a la nación azteca en un «país seguro» para migrantes, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ocupa ahora el primer lugar en deportación de hondureños.

Los compatriotas llegaron en avión al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Se trataba de 44 hombres y dos mujeres. A todos, autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y la Secretaría de Salud estaban esperando para trasladarlos a un Centro de Atención Temporal y ponerlos en cuarentena.

Covid-19 en Estados Unidos

Confirmados: 1.69 millones Personas recuperadas: 351,000 Muertes: 98,468

Médicos Sin Fronteras pide a EEUU y México parar deportaciones

Cabe señalar que días atrás, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), solicitó al Gobierno de EE.UU. y México la suspensión de las deportaciones, con el propósito de evitar un agravamiento en la crisis sanitaria por COVID-19 en América.

Según denunció el coordinador de Médicos Sin Fronteras, Marc Bosch, a pesar de ese riesgo de contagio masivo, Estados Unidos continúa apuntando en su agenda la gestión de vuelos para deportar a migrantes.

En base con datos recopilados por MSF, los dos países cuestionados retornaron a al menos 5.000 hondureños, 1. 500 guatemaltecos y 1. 600 salvadoreños entre marzo y la primera quincena de abril.