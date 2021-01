Supuestos policías denuncian plaga de chinches en postas de la capital

COMAYAGÜELA, HONDURAS. Conviviendo y recuperando energías en medio de una plaga de chinches estarían los agentes de postas policiales capitalinas, según una denuncia interpuesta de forma anónima.

Supuestos policías revelaron, en audios recogidos por un canal de televisión local, que varias estaciones están repletas de ese tipo de insectos. Empero, detallan que una de las más afectadas es la que está ubicada en el barrio Belén de Comayagüela.

El lugar, conocido como el Distrito Policial 1-8, tiene más de un año de estar bajo esa situación insalubre, de acuerdo a los denunciantes; ellos aseguran que han exteriorizado lo que ocurre a sus superiores, pero no se presenta una solución.

«Todos los días estamos diciéndoles. No le prestan interés. Y es que, por más que se fumigue, si no es con una empresa especializada, no se puede. Es algo que ocurre en todas las postas«, expresó un presunto uniformado sin revelar su identidad.

Temen por mortal padecimiento

Además, comentó que cada agente fumiga su cama en los cuarteles, pero que terminan llevándose los animales hacia sus casas en los zapatos o en cualquier otra prenda de vestir u objeto.

Por lo tanto, califican los dormitorios que ocupan como «un asco» y temen contraer la enfermedad del mal de chagas o propiciar un contagio en sus familias. Sin embargo, por temor a represalias, prefieren sufrir en silencio o, al menos, sin decir quiénes son.

Por otra parte, las fuentes anónimas aseguran que aquejan más problemas; listan que, por ejemplo, deben comprar por sí mismos el agua para tomar. Incluso, deben adquirir o llevar su propio plato para recibir alimentos.

En tal sentido, hacen un llamado directamente a Julián Pacheco, titular de la Secretaría de Seguridad, para que actúe en su favor proporcionándoles un ambiente cómodo en el ejercicio de sus labores.

