Denuncian: niña de 6 años habría sido violada por el mejor amigo de su padre

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un hombre tras una denuncia de familiares de una menor de 6 años, que lo acusan de abusar sexualmente de ella.

El detenido responde al nombre de Josué Omar Galeano, de 31 años de edad, que fue arrestado en la colonia Hato de en Medio de Tegucigalpa.

La abuela de la menor comentó están luchando para que caiga todo el peso de la ley sobre el detenido y denunció que si le pasa algo a la familia, Galeano es el responsable. El hombre habría amenazado a la niña con matar a sus allegados para que no hablara.

La señora relató que se la prestaron al papá desde el 30 de diciembre y tenía que entregarla el 8 de enero. Al ver que se demoró para regresarla a su casa, lo llamaron y llegó a dejarla. En ese momento, la pequeña confesó con temor lo que había pasado.

Relato de la pequeña

La abuela señaló que, cuando la niña llegó a su casa, esperó que su papá se fuera y luego le contó que le dolían sus partes íntimas. Por lo que la revisó de inmediato y llamó de nuevo al padre, pero él no se hizo presente.

Por esa razón, la señora decidió llevar a la menor a las instalaciones del CORE-7 el pasado 18 de enero. Agregó que la pequeña se encuentra «rebelde», llora todo el día y no es la niña que era antes.

“Mi niña no es la misma, me la han dañado, solo pido que caiga todo el peso de la justicia sobre él, es muy doloroso todo lo que estamos pasando”, agregó.

Es el mejor amigo del padre

La menor le reveló a su abuela: “Mami no te puedo decir, a ustedes los van a matar y no lo puedo denunciar” y ella le contestó: “A mí nadie me va matar”. Luego de esa conversación, la niña habló con la fiscal del CORE-7.

El padre la dejaba sola, pero confiaron en él y se la prestaron, agregó la abuela. Además este hombre manifestó que estaba ocupado en el momento que la abuela le plateó la situación.

“Yo le dije a él y no me creyó, yo quería que me acompañara a hacer la denuncia y que se cerciorara que la niña estaba dañada”, añadió la abuela entre lágrimas.

Además la menor le comentó a su abuela que la habían abusado en dos ocasiones y que supuestamente el sospechoso lo hizo con otra menor, amiguita de la pequeña de 6 años.

