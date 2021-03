Denuncian a sujetos por supuesto abuso sexual a una perrita en Roatán

ROATÁN, HONDURAS. Una hondureña originaria de Roatán, Islas de la Bahía, interpuso una denuncia a través de las redes sociales contra unos individuos que supuestamente violaron a su perrita.

Según la mujer, varios sujetos bajo la influencia del alcohol y aparentemente drogados, atraparon a su mascota y la llevaron hasta un establo abandonado, donde la amarraron y comenzaron el abuso sexual en reiteradas ocasiones.

Asimismo, la denunciante informó que interpondrá una formal denuncia ante las autoridades policiales, para que atrapen a los culpables de cometer la zoofilia.

Además, hizo un llamado a los residentes de la zona para que estén pendiente y al cuidado de sus animales y de sus hijos, puesto que los hombres pueden cometer la misma salvajada con menores de edad, sostuvo.

Por su parte, grupos de rescatistas en las redes sociales pidieron a las autoridades actuar de oficio y de forma inmediata, para que se aplique en este caso el peso de la ley.

Le puede interesar: Madre revela qué le dijo su hija de 13 años que se suicidó por «abandono de su pareja»

¿Qué es la zoofilia?

La zoofilia, también llamada bestialismo,​ es una parafilia que consiste en la realización del acto sexual entre un ser humano y un animal. Las personas que sienten esta afinidad o atracción sexual son conocidas como zoófilos, zoofílicos o zoosexuales.

La zoofilia puede causar lesiones e incluso la muerte al animal, por esto en algunos países está considerada como ilegal, sin distinción acerca de si causa o no daños.

Los actos de bestialismo son considerados ilegales en muchas legislaciones. Mientras que en otras no se hace referencia directa al bestialismo (únicamente se remarca como delito el abuso de animales).

En muchos países las leyes no estipulan si las relaciones sexuales con animales son implícitamente abusivas o un maltrato. Expertos sostienen que eso provoca que el bestialismo no esté claramente contemplado en varias legislaciones.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0