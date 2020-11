Denuncia: movimientos irrespetan ley y sacan planillas del CCEPL; solo están las de Yani

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Nada más el movimiento del abogado Yani Rosenthal Hidalgo ha cumplido con la normativa para la revisión de planillas en el Partido Liberal (PL), según se denunció este jueves.

De acuerdo a la versión de allegados a la corriente Yanista, tanto la delegación del precandidato Luis Zelaya como la de Darío Banegas «desaparecieron» de su lugar asignado para el proceso.

Además, advierten que la situación estaría transgrediendo la normativa establecida en el reglamento de inscripción; incluso, apuntan que la transparencia del proceso está siendo quebrantada.

En tal sentido, la abogada Carmen Barahona, integrante de la Comisión de Revisión del movimiento de Yani habló con Diario TIEMPO Digital y externó cuál es la denuncia que sostienen.

¿Procedimiento ecuánime?

En primera instancia, es oportuno tener en cuenta que el 13 de noviembre se convocó a cada corriente para la presentación de sus planillas para diputados, la corporación municipal y demás autoridades.

Posteriormente, a cada movimiento se le asignó una oficina y una comisión de revisión por parte del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL). Sin embargo, este jueves, se desató el escándalo.

«Nos enteramos y supervisamos las oficinas de los otros dos movimientos y resulta que no hay planillas; tampoco hay cajas en sus respectivas oficinas, cuando deberían estar custodiadas de la misma forma que están las de nuestro movimiento», contó Barahona.

Un hallazgo fortuito

Ella relató a TIEMPO cómo tuvieron noción de la supuesta irregularidad. Dijo que una señora pretendía entrar a la oficina asignada a Darío Banegas para hacer una reunión; no obstante, Barahona personalmente le dijo que no se podía, pues estaban en la examinación de nóminas.

Empero, la mujer le dijo que ella revisó y no había nada allí adentro. «Cuando entramos a ver nosotros, no había nada. ¿Por qué las comisiones no están revisando? ¿Por qué no están las cajas?», contó Barahona, todavía con marcas de asombro en su voz.

Seguido, externó que iniciaron a indagar sobre qué ocurría y descubrieron que las cajas del movimiento de Luis Zelaya las tenía su secretario, el señor Octavio Pineda. «Eso no debe ser así», acotó.

En virtud de lo anterior, la jurista se mostró enfática en que si hay un movimiento de cajas «de arriba a abajo», se violentan los principios de transparencia, legalidad y honestidad del reglamento.

«La molestia de nosotros es que hay un reglamento que se debe de respetar, y nosotros lo hemos hecho, pero los demás movimientos no. Transparencia no hay«, aseveró.

Es más, ejemplificó que, bajo el panorama planteado, queda la duda de si los demás movimientos cumplieron con las 18 mil firmas (mínimo) o no, y podrían meter más sin ser vistos.

Movimiento Yanista toma acciones

Dado que aún no reciben una respuesta por parte de los representantes de otras corrientes, Barahona dijo a TIEMPO que levantarán un acta notarial sobre la situación.

Incluso, reveló a este medio de comunicación que también suspendieron la revisión de planillas en el movimiento Yanista por este día y hasta nuevo aviso.

«Vamos a volver si los demás movimientos comienzan a trabajar. De lo contrario, vamos a parar», concluyó.

Cabe decir que, días atrás, se denunció que Luis Zelaya pretendía que su gente revisara las planillas de otros precandidatos, pero no que la militancia de ellos hiciera lo propio con su nómina.

