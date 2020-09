Denuncian que escuela discriminó a niña con síndrome de Down: ¿y Educación?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En lugar de alegría y felicitaciones, una niña con síndrome de Down sufrió discriminación al participar en los actos patrios de la Escuela Oswaldo López Arellano, así lo denunció su madre Jessenia Mercedes Durón.

La madre de la menor relató que su pequeña, Nicolle Abigail, fue discriminada por el personal de la institución; la cual está ubicada en la colonia Kennedy de la capital.

Según la versión de la progenitora, la niña habría sido excluida de un vídeo de zoom hecho por la escuela; en el cual, Nicolle desarrolló una presentación en honor al 199 Aniversario de Independencia de Honduras.

«Me hubieran dicho que les daba vergüenza que saliera mi hija. No entiendo para qué la directora Fátima Fiallos me pidió el vídeo, para que la niña saliera en las actividades de hoy 15 de septiembre», expresó Durón.

Recortaron el vídeo

De igual forma, la madre dio a conocer que ella misma había mandado a producir el vídeo de 35 segundos; en el cual, se hace alusión a los niños que tienen algún tipo de discapacidad.

Agregando que, todo lo preparó con esmero para que su hija desarrollara la participación con una rutina de baile.

«Si yo no hago respetar mi hija como niña especial, nadie me la va a respetar».

No obstante, en la grabación de Zoom solo salió la gimnasia rítmica de Nicolle; lo que dejó en evidencia que las autoridades recortaron la parte del vídeo que detalla la inclusión de los niños con capacidades especiales.

«Hicieron la maldad de cortar el vídeo, me hubieran dicho: Jessenia tu hija no puede participar porque tiene síndrome de Down. Eso era todo lo que tenían que decir y no hacer esa maldad con la niña», dijo Durón con indignación.

Habrá investigación

Arnaldo Bueso, titular de la Secretaría de Educación, se pronunció sobre la situación en un video que compartió en sus redes sociales. Allí, aseguró en primera instancia que tomó nota de la denuncia presentada.

Seguido, desveló que giró una instrucción al equipo de la Dirección Departamental de Francisco Morazán para que investigue qué fue con exactitud lo que ocurrió.

Además, aseveró que la institución estatal que representa no permitirá «bajo ningún motivo» un acto de discriminación de tal naturaleza.

«A la madre de familia buscaremos cómo contactarla de forma personal para tener más insumos e informarle del trabajo de averiguación», concluyó Bueso.

