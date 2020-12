Recuperación de Dennis Andino evoluciona bien tras intervención quirúrgica

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El periodista hondureño Dennis Andino, informó a través de sus redes sociales que se encuentra bien luego de su intervención quirúrgica y que su proceso de recuperación va por buen camino. También anunció que retomará su proyecto periodístico.

«El cirujano me dijo que estoy bien. La operación fue un éxito; la evolución y recuperación ha sido satisfactoria», expresó Andino. «Tengo que seguir con la recuperación, claro que sí», añadió.

Andino, aprovechó para agradecer y felicitar a los doctores que estuvieron en su intervención la semana anterior.

«El doctor Cardoza, un especialista fabuloso y el doctor González también. Ambos me atendieron fabuloso y todo ha sido bueno», describió el comunicador.

El esposo de la periodista Ariela Cáceres agradeció a todos sus seguidores por estar pendientes de su condición. «Gracias porque ustedes se solidarizaron, estuvieron pendientes y atentos de mí. También los que llegaron a través de mi esposa Ariela. Les agradezco de todo corazón».

Nuevo proyecto periodístico

El antiguo periodista de HCH Televisión Digital, también habló sobre el proyecto que está desarrollando desde su salida del canal.

«He estado trabajando en un proyecto importante. Pronto lo van a conocer. Pasaron estas circunstancias, son cosas que pasan en la vida, pero no me he detenido».

«Ya puedo andar en la calle haciendo periodismo y ya puedo andar haciendo lo que me gusta: trabajar«, declaró Andino.

Dennis Andino dijo que volverá a trabajar de lleno en su nuevo proyecto y le pidió a sus seguidores el mismo apoyo mostrado hasta ahora.

«Toca retomar algunas cositas, pronto les hablaré más de este proyecto y sueño que hemos comenzado. Vamos a soñar y soñar en grande», concluyó.

