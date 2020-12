Chirinos: COVID-19 se mantendrá en el país; no es viable otra cuarentena

TEGUCIGALPA, HONDURAS. De acuerdo con el urólogo del Hospital Escuela, Denis Chirinos, la mortal enfermedad de la COVID-19 permanecerá por 3 o 4 años en el país.

A través de medios locales, el especialista aseguró que luego de la pandemia, la COVID-19 se va a mantener como algo endémico. Es decir que, se manejará como la tuberculosis y el VIH.

“Así se va a mantener la COVID-19. Ni aun viniendo la vacuna, la enfermedad no se termina, el virus no se irá. Además, que no toda la población será vacunada”, señaló Chirinos.

En ese sentido, dijo que para beneficiar la economía del país “es sensato” que se haga la apertura a la nueva normalidad, puesto que la población no soportaría un nuevo confinamiento.

“El confinamiento de más de ocho meses, provocó un colapso económico importante dejando al 76 % de la población en pobreza extrema. Me parece lógico que haya una apertura a la nueva normalidad, puesto que la COVID-19 no terminará pronto y se volverá algo endémico. Además, que los hondureños no soportarían un nuevo confinamiento”, expresó el profesional de la salud.

Por otra parte, manifestó que, si aumentaron los casos en los últimos días, pero, no de manera exponencial como los meses de junio y julio.

“Hay una información sesgada del colapso en salas de cuidados intensivos. En otros hospitales hay disponibilidad, por tanto, no debemos crear falsas alarmas a las personas”, criticó.

Finalmente, Denis Chirinos mencionó que es deber del Estado orientar a la población a convivir con la COVID-19. Mientras que, la población debe ser responsable con todas las medidas bioseguridad para mantener un equilibrio entre la salud y economía.

Salud asegura que ocupación hospitalaria por COVID-19 es de 40%

Ayer, la ministra de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, se refirió sobre el tema de la supuesta saturación en los hospitales, por pacientes de COVID-19.

Ante ello, aclaró que la ocupación hospitalaria del país para la atención con el virus, se mantiene en un 40%.

“En este momento en todo el país hay disponibilidad de camas y su ocupación es bastante aceptable”. Además, la ministra agregó que “la capacidad es adecuada para poder recibir una demanda”.

“Tenemos una ocupación de 30 a 40 por ciento, en algunos hospitales”, dijo, a excepción del Tórax, en donde seis de las siete camas de la unidad de Cuidados Intensivos (UCI), están ocupadas.

