Denis Castro: “Fiscalía debe investigar calidad y precio de mascarillas”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de denunciar que el lote de mascarillas que compró la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) son de papel, el diputado del Partido Alianza Patriótica, Denis Castro Bobadilla, pidió este viernes al Ministerio Público (MP) que investigue la calidad y el precio de cada una de las mismas.

“¿A cuánto se pagaron las mascarillas? porque son de papel. Todas las mascarillas son descartadas. Pero la N-95 hace menos de un mes yo las compré en una farmacia de la localidad por 50 lempiras y se mira que aquí las vendieron casi a 300. Entonces tiene un trabajo de investigación la fiscalía en la calidad de las mascarillas y en lo que se pagó por cada una de ellas”, manifestó Bobadilla a través de un medio radial del país.

Asimismo prosiguió “Si por esto (mascarillas) que es papel se pagó más allá de 35 lempiras ya constituye una defraudación al Estado. No podemos ser cómplices silenciosos de lo que no está bien. En mi vida profesional utilicé todo el tiempo mascarilla y no eran de papel”, reiteró.

En ese sentido, Castro Bobadilla enfatizó que el fiscal debe indagar todo ese tipo de cosas. Es decir, que tiene la obligación de darse cuenta de las calidades y los costos de esos insumos.

Denis Castro: “Estado debe poner precios fijos”

“Para evitar que se siga sangrando el presupuesto nacional, mi recomendación es que el Estado ponga precios fijos para pagar las compras próximas. Y los entes investigativos del Estado que investiguen de acuerdo a los documentos que se tengan cuanto costaron”, recalcó.

De acuerdo con el legislador, inclusive las mascarillas que son donadas llegan con las características, y los componentes que son fabricadas.

“Esto que tuve en mis manos no puede costar más de 18 lempiras por unidad. Aunque en realidad en los mercados fueras de Honduras no cuestan más de 75 centavos de dólar. Ese tipo de mascarillas no es garantía para nadie de no contaminarse”, cuestionó.

Para finalizar, Castro Bobadilla dijo que con su denuncia no señala a nadie y a ninguna administración. No obstante, lo que pide es que se investigue la calidad de lo que adquirió el Estado.

“Por ejemplo, los ventiladores, se compraron otros aparatos que no estaban indicados para la atención de COVID-19 y tuvimos la suerte de que se pueden devolver”, concluyó.

