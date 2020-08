Denil Maldonado: «Tendré más posibilidades de jugar»

TEGUCIGALPA.- El defensa hondureño Denil Maldonado, habló de su paso al Everton del fútbol chileno tras ser prestado por el Pachuca de México y dijo que solo espera la confirmación por parte de los clubes y se mostró satisfecho con la operación.

También se refirió al entrenador, Paulo Pezzolano y dijo que de momento no entra en sus planes, aunque en los entrenamientos lo tomaba mucho en cuenta.

“Es un rumor, Everton tiene que ratificar la noticia. El técnico de Pachuca es muy aparte, hemos platicado poco, me ha dicho que entrenó bien, pero a la hora de los partidos no me toma en cuenta”.

“Como que no entro en los planes porque hay muy buenos elementos en mi posición, ahora solo esperando que se confirme esta gran posibilidad en el fútbol chileno”.

Maldonado saca lo positivo de la situación

Maldonado, pese a solo haber jugado tres partidos en el torneo de copa, aseguró que ha aprendido mucho en el fútbol azteca.

“He absorbido mucho del fútbol mexicano, es más rápido que en Honduras, he aprendido mucho en la físico y táctico, he mejorado mucho”.

Agregó que la noticia de su salida al fútbol chileno le cayó muy bien porque necesita estar en ritmo para la selección nacional.

“La noticia de mi traspaso al Everton me cayó de maravilla porque allá tendré más posibilidades de jugar, para la selección me va venir muy bien, mientras no ponga un pie en Chile sigo siendo jugador de Pachuca”.

