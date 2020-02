Denil Maldonado: “En Honduras no estamos a la altura futbolística”

MÉXICO.- Denil Maldonado, defensor hondureño y nuevo jugador del Club Pachuca habló en conferencia de prensa de los ‘Tuzos’, donde agradeció al técnico y al equipo por su debut en la Liga MX.

Denil debutó el pasado martes 28 de enero con el Pachuca en el triunfo de 3-0 de los tuzos ante los Venados de Mérida en los Octavos de final de la Copa MX.

Asimismo, el jugador habló sobre el momento que está pasando y las dificultades sobre la altura en los estadios de México.

«Agradecido con Dios por la bendición de estar acá. Se me dio la oportunidad de debutar, me sentí bien; cansado por la altura, eso es parte de la adaptación. El grupo me apoya y eso me da confianza», inició diciendo Maldonado.

Agregando que: «En Honduras no tenemos mucha altura y venir acá afecta un poco; es parte de, hay que adaptarse y hacer un buen trabajo», mencionó.

El defensor de 21 años de edad también habló sobre las deficiencias del fútbol hondureño y sobre las diferencias de este con el fútbol que se juega en México.

«No estamos a la altura futbolísticamente y México es una de la ligas más vistas del mundo. En Honduras se maneja eso de que el jugador que está en el extranjero siempre está en lista. Vamos a tratar de dar lo mejor si nos toca; para eso nos preparamos», dijo.

Preolímpico de Concacaf

Denil también fue consultado sobre el Preolímpico de Concacaf que se disputará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco: «Nosotros tenemos la meta de clasificar a los Olímpicos, vamos paso a paso, hay que prepararnos bien».

Y siguió: «Ojalá que se consiga el boleto a Tokio 2020 y podamos repetir lo que hizo la Selección en Brasil que dejó una buena imagen; no será fácil para hacer algo igual o mejor de la edición pasada», lanzó.

Por otra parte, habló sobre el mensaje que le envió su compatriota y exjugador Carlos Pavón: «Alegre por ver esa notificación de él, es una alegría; un plus para seguir dando lo mejor y sobresalir en este fútbol», cerró Maldonado.

