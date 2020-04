DEFINITIVO: Gobierno de Francia suspende la temporada de la Ligue One

FRANCIA.- La Ligue 1 y la Ligue 2, las dos máximas categorías de fútbol en Francia dieron por terminada su temporada por la pandemia de coronavirus.

El diario L’Equipe había adelantado que los órganos del futbol en Francia, el Gobierno y Sanidad, tomaron la decisión de dar por terminada la temporada.

Tal y como lo hiciera la Eredivisie en Holanda, que finalizó su campaña sin campeón, ascenso y descenso.

Gobierno de Francia contribuyó

La Ligue 1 estaba esperando la aprobación del Gobierno de Francia para que los equipos volvieran a entrenar el 11 de mayo, pensando en reanudar su temporada en junio.

Las ligas en Europa tienen como plazo el 31 de julio para terminar; pensando en los contratos de algunos jugadores y patrocinadores que finalizan en junio.

No obstante no se ha dado el visto bueno y al contrario, el Gobierno anunció que el futbol no podrá regresar antes de agosto.

Esto llevaría a que la Ligue 1 terminara su temporada, pensando en iniciar el siguiente año a tiempo y sin retrasos.

La decisión ya es oficial aunque faltan por definir muchas cosas. Principalmente si habría campeón o no, pues el PSG lidera la clasificación con doce puntos de ventaja y eso que tiene un partido pendiente.

Los puestos europeos también, ya que junto a los parisinos están el Olympique de Marsella, el Lille y el Rennes como los primeros cuarto lugares.

Los dos equipos que descenderían automáticamente serían el Amiens y el Tolouse, ubicados en los últimos puestos de la Ligue 1.

Por su parte el Nimes estaría jugando la promoción. Habrá que esperar si al igual que en Holanda; al anularse la temporada y el siguiente año se empieza desde cero.

