Definidos los grupos del ‘Torneo Especial’ de la MLS

ESTADOS UNIDOS.- Tras hacerse oficial que el fútbol norteamericano (MLS) regresará el 8 de julio del presente año, solo faltaba conocer cómo quedaban los grupos. Es por ello que este jueves se realizó el sorteo a través de redes sociales.

Bajo el nombre de la ‘MLS is back’ y contando con la participación de algunos futbolistas y personalidades de la MLS, se procedió con el cronograma y vaya que hay más de una sorpresa.

Primera se tocó la Conferencia Este y sin duda que un grupo que será más que difícil será el A, que hasta incluso puede ser catalogado como el «grupo de la muerte».

Aquí están ubicados el Orlando City de Pedro Gallese y el New York City de Alexander Calles por lo que habrá duelo de peruanos. Completan los demás espacios el Inter Miami, Philadelphia, Chicago Fire y Nashville.

Siguiendo con la Conferencia Este, en el Grupo C está el Toronto, New England, Montreal y el DC United de Edison Flores. Cierra esta parte el Grupo E con el Atlanta del ‘Pity’ Martínez, Cincinnati, New York Red Bulls y el Columbus Crew.

Por su parte, la Conferencia Oeste también promete y mucho. Raúl Ruidíaz y el Seattle Sounders enfrentarán al Vancouver Whitecaps de Yordy Reyna y al San José de Marcos López. Cierra dicho grupo el Dallas.

Finalmente, en el D, están el Real Salt Lake, Sporting Kansas del hondureño Roger Espinoza, Colorado y Minnesota; y en el F el Portland Timbers de Andy Polo, Houston Dynamo de Maynor Figueroa y Boniek García, y los dos equipos de Los Angeles.

Cabe mencionar que para esta edición de la MLS, el formato será parecido al de un Mundial en donde los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasificarán a octavos de final.

GRUPOS

