Definidas las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Se conoció el fixture de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. En un sorteo realizado en el hotel Bourbon de la ciudad de Luque; se conoció que el camino de la Conmebol rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Los 10 equipos conforman un solo grupo en el que jugarán -todos contra todos- partidos de ida y vuelta entre marzo de 2020 y noviembre de 2021.

El calendario marca que en 2020 habrá cuatro jornadas denominadas Fecha FIFA y en 2021, cinco. La Conmebol tiene asignadas cuatro plazas directas y una de eliminatorias intercontinental.

En cada una de las Fecha FIFA se disputarán dos partidos y así se llegará al número final de 18 jornadas.

Y es que en 2020, los meses de disputa serán: marzo, septiembre, octubre y noviembre. En tanto, para el 2021, habrá fecha en: marzo, junio, setiembre, octubre y noviembre.

Las primeras cuatro selecciones de la tabla final de posiciones sacarán el boleto directo a la Copa del Mundo de Qatar, mientras que el quinto equipo disputará un juego repechaje contra el ganador de las Eliminatorias de Oceanía. La fecha de disputa de este encuentro intercontinental para el repechaje será en marzo del 2022.

Partidos

Argentina vs. Ecuador

Uruguay vs. Chile

Colombia vs. Venezuela

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú