CORTÉS, HONDURAS. Un total de 2,684 hondureños recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna donada por Israel, pero, según médicos que conversaron con TIEMPO Digital, existe la posibilidad de que la Secretaría de Salud le quede debiendo la segunda aplicación a más de uno.

Y es que, según la directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), de la Secretaría de Salud, Ida Berenice Molina, “al aplicar la vacuna de Moderna, se encontró que traía más dosis. No salieron 10 dosis por frasco, sino que en algunos hubo 11 y en otros 12”, y por tal razón, se pudo vacunar a 184 personas más de las 2,500 que se tenían proyectadas.

Ahora bien, la situación que se plantea a continuación es que, según conocedores del tema, no hay garantía de que los frascos restantes para la segunda etapa de inmunización contengan la misma cantidad de dosis que los usados para los primeros 2,684 miembros del personal sanitario y administrativo de los hospitales.

Dicho de otra manera, la cantidad de líquido que se extraerá podría ser menor que la primera vez y, como consecuencia, habrá quienes se quedarán sin el refuerzo de la vacuna.

DATO. Las vacunas donadas por Israel llegaron el 25 de febrero de 2021. Fueron 5.000 dosis, para 2.500 seleccionados.

No debieron excederse

Lo anteriormente dicho fue confirmado y explicado por la científica hondureña Mary Lorena Vallecillo, quien reside en EE.UU. y allá se aplicó ambas dosis de la vacuna antiCOVID de la farmacéutica Moderna.

Durante su plática con un periodista de este medio de comunicación, Vallecillo aseveró que, en Honduras, «no se sabe si los frascos que tienen guardados para la segunda dosis tendrán el mismo volumen que los que usaron durante la primera«, pues, aunque de algunos se extrajo líquido hasta para, supuestamente, 12 vacunas, no significa que en el resto ocurrirá lo mismo.

Y la más complejo es que, en caso de ocurrir un déficit, Honduras no tendrá la manera de cómo suplirlo, por tanto, «al no tener más vacunas de Moderna disponibles o en camino, debieron asegurarse y no excederse«, sentenció Vallecillo.

De los frascos no salen 12, sino 11: Dr. Umaña

Por otro lado, Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), consideró que, «definitivamente», de los frascos Moderna no salen 12 dosis, sino, como máximo, solo 11, contrario a los afirmado por la directora Ida Berenice Molina.

«De los frascos no salen 12, definitivamente, solo 11 (dosis). Yo lo pude apreciar porque del mismo frasco con el que vacunaron a mí, vacunaron a 10 colegas más«, dijo a conocer a Umaña.

DATO. Hasta el momento, Honduras no cuenta con ninguna otra vacuna para inmunizar a su población y está esperando una donación de COVAX, aunque, por otro lado, el Gobierno afirma que ya está negociando con varias farmacéuticas.

A su vez, el galeno comentó que, «para mí, no debía vacunarse a 2,684 personas, a lo mucho, tal vez una 50 más, porque sí hay un pequeño riesgo de que alguna se quede sin su segunda dosis«.

El Gobierno de Honduras, a través del secretario de Coordinación General de Gobierno, Carlos Madero, aceptó que en la vacunación sí hubo «colados», pero culpó a los directores de hospitales.

En EEUU son máximo 11 dosis por frasco

Según medios de comunicación estadounidenses, los frascos de su vacuna traen volumen extra y se pueden obtener no solo 10, sino hasta 11 dosis de 500 microlitros (0.5ml), que es la dosis referida para cada aplicación. Esta ventaja se ha reportado ya en varios lugares. Nueva York fue el primer Estado.

Sobre el aprovechamiento del líquido, una vez que se abre un frasco, se tiene que usar hasta gastarse, es decir, no se puede guardar y tampoco mezclar su contenido contenido. Moderna está pidiendo a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) que permita incluir más volumen en cada frasco, de manera que puedan obtenerse hasta 15 dosis por cada uno, no un máximo de 10 u 11.