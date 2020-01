Decreto de amnistía tributaria y aduanera aún no se publica en La Gaceta

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En semanas anteriores, el Congreso Nacional aprobó un decreto de amnistía tributaria y aduanera en beneficio de los contribuyentes para el pago de intereses y recargos en instituciones estatales.

No obstante, dicho decreto aun no se publica en el diario oficial La Gaceta. Por lo cual, los contribuyentes no pueden acceder a esa cortesía.

En ese sentido, el diputado Andrés Benedith lamentó que «no se ha publicado una amnistía que realmente ya debería estar publicada en La Gaceta«, ya que es un beneficio para el pueblo hondureño.

A su vez, el legislador destacó que el plazo de la misma será de 90 días luego de publicación. «Ya que hay miles de contribuyentes a la espera de someterse a este proyecto».

De acuerdo con Benedith, la duración del decreto sería entre el mes de enero, febrero y marzo, siempre y cuando la amnistía se publique en el diario oficial La Gaceta.

En cuanto a su cometido, «realmente la amnistía funciona para todas aquellas personas que no sean puesto al día con su pago». Recordó que este es un beneficio que la población casi siempre no tiene.

Asimismo, Benedith precisó que este tipo de decreto se crea cuando el Estado de Honduras, «no puede recaudar la cantidad de lempiras que realmente debería disfrutar por cada uno de los negocios y puestos diferentes».

Añadió que «es un beneficio porque recordemos que estamos en una situación económica en nuestro país donde hay muchas personas que no pueden pagar sus impuestos a tiempo».

Seguidamente, el legislador explicó que con esta amnistía tendrán la oportunidad de ponerse al día con cada uno de sus pagos. Además, «de que eso beneficia al Estado de Honduras».

Decreto de amnistía

Cabe recordar que el decreto aprobado el pasado 12 de diciembre incluyen la condonación de intereses y recargos para los ciudadanos con mora en el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Instituto de la Propiedad (IP) y las alcaldías de todo el territorio nacional.

Asimismo, amnistía aduanera a la Exportación de Productos no Tradicionales, a los Jubilados y Pensionados. Por último, condonación a los clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Con respecto a su tardanza de la amnistía, Benedith detalló que «ya esta consensuada en ese expedito decreto. Una vez publicada en La Gaceta, se podrá aplicar de inmediato a cada una de las personas».