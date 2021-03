Por unanimidad, declaran culpable a militar que allanó Cholusat Sur en 2009

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por unanimidad, la sala quinta del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa declaró culpable a José Arnulfo Jiménez, coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras que allanó las instalaciones de Cholusat Sur «Canal 36» en 2009.

Así lo detalló la vocera de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars Alemán, quien informó que la audiencia de individualización de la pena para el imputado se celebrará el próximo viernes 26 de marzo.

Los delitos por los que se acusa al coronel Jiménez son por irrumpir de manera violenta en el medio de comunicación durante el golpe de Estado en Honduras en el 2009.

Lucía Villars recordó que este juicio oral y público es la segunda vez que se llevó a cabo, debido a un recurso de casación interpuesto, mismo que ordenó la repetición del juicio.

Este viernes ha dictado un fallo condenatorio para el coronel Jiménez y además se ha programado la audiencia de individualización de la pena para el próximo viernes 26 de marzo a la 1:30 de la tarde.

Reacción de Esdras Amado López

A través de su cuenta de Twitter, el periodista hondureño Esdras Amado López expresó su gratitud ante el fallo. Hace algunos días el comunicador denunció persecución y que temía por su vida y la de su familia.

En ese momento, compartió una publicación donde dijo: «Dejen eso así y liberen al coronel enjuiciado. No quiero que me maten, al final él también es víctima, no quiero terminar como David Romero Ellner«.

En un nuevo tuit de López, tras conocer la noticia, se lee: «¡TRIUNFÓ LA LIBERTAD DE PRENSA! Sala V del Tribunal de Sentencia condena por unanimidad al coronel Arnulfo Jiménez por asalto a Canal 36″.

Tras más de 11 años, la Corte decidió un fallo en favor de Cholusat Sur.

