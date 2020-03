De un «spa» raptan a mujer en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. El lunes de esta semana, una joven de 34 años fue raptada de su SPA en San Pedro Sula, se trata de Arelys Tatiana León.

Según versión de testigos, supuestos agentes de la Policía Nacional (PN) llegaron al lugar y dijeron que la mujer «tenía una orden de captura pendiente», por lo que se la llevaron.

Al enterarse de lo ocurrido, los familiares alertaron a las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no hay más información sobre ella. Las autoridades no han determinado que se trate de un secuestro, ya que tampoco hay petición de dinero, y no se ha hecho público.

Es por eso, que si alguien la ve se pide que la reporten al 911. Además, las patrullas militares y policiales vigilan todo el país por la emergencia del covid-19.

Es necesario que también no se olviden de estos casos. Lo anterior también es importante porque ellos tienen un video de cámaras de seguridad en el automóvil en que se llevaron a la ciudadana.

Asesinan a un joven en Choloma

Ayer, otro suceso ocurrió en Choloma Un hecho violento se suscitó en la zona norte del país, en el que un joven fue asesinado de manera violenta, en el municipio de Choloma, Cortés.

La víctima fue identificada como, José Nicolas Castro Ponce, de 22 años de edad. Residente de la zona antes mencionada y originario del departamento de Copán.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el joven habría muertos de varios disparos de arma de fuego. Los cuales se pudieron observar en varias partes del cuerpo.

Según indicaron los familares, el joven habría llegado desde hace tres meses a residir en dicha zona.

Asimismo, dijeron que desconocen el motivo de la muerte, ya que no tenía enemistad con nadie.

Las autoridades policiales se hicieron presente a la escena para poder acordonar la zona y esperar a que los miembros de Medicina Forense hicieran el levantamiento del cadáver, según la Ley.