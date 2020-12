De portero a presidente: Chilavert anuncia su candidatura en Paraguay

PARAGUAY.- Las redes sociales se han alborotado este sábado, tras oficializarse la postulación al cargo presidencial del ex portero paraguayo José Luis Chilavert.

La controversial figura del sudamericano, causó una reacción inmediata de opiniones a favor y en contra de las posibilidades que el nacido en Luque pueda tener para ocupar el máximo cargo en el poder ejecutivo.

Chilavert ratificó sus aspiraciones políticas a través de su cuenta oficial de Twitter, luego que en vísperas de Navidad haya dejado caer la noticia con un corto pero contundente mensaje. «Chila presidente 2023. orgulloso de ser paraguayo», posteó el ex portero de 55 años.

No es el primero ni será el último ex jugador en confirmar su aspiración a un cargo de elección popular, pero José Luis Chilavert no es cualquier personaje cuando se trata del estatus que ostenta para la población paraguaya.

El curriculum de Chilavert

Desde su retiro oficial en 2004, aún sigue latente el recuerdo de su legendaria carrera de 74 partidos y 8 goles como internacional, defendiendo la portería del seleccionado paraguayo.

Debutó con el Sportivo Luqueño de su país en 1980, dando inicio a una exitosa carrera de 24 años en la que ganó la Copa Libertadores y un Mundial de Clubes con Vélez Sarsfield en 1994.

Además, se consagró como el segundo portero más goleador de la historia con 102 tantos, y fue declarado en tres ocasiones como guardameta del año por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas.

La idea de Chilavert es explotar esta imagen para captar el voto popular y sentarse en la silla presidencial, durante el período que comprende de 2023 a 2028.

A pesar de su confesa simpatía con el partido Colorado, una de las instituciones políticas tradicionales en el país guaraní, todo apunta a que José Luis Chilavert probará suerte en el proceso electoral a través de una candidatura independiente.

De hecho, el paraguayo ya comenzó a promover esta iniciativa, mediante el retuit a una cuenta no oficial que predijo un 50% de votantes a favor de la incursión de Chilavert como aspirante presidencial.

Aunque no existe comparación alguna entre las implicaciones y responsabilidades que tiene la carrera como portero de fútbol y una carrera política, Chilavert apela al cansancio de una sociedad convulsionada por el accionar de la clase política tradicional y confía en sus posibilidades.

Al final, George Weah se encargó de romper el hielo para los ex futbolistas, triunfando en las elecciones para quedarse con la presidencia de la República de Liberia, un cargo que ostenta desde 2018.

