DE MUJERES | Tres señales que indican que tu pareja te manipula

DE MUJERES. Es importante que entiendas que las personas que se sienten atraídas por parejas manipuladoras, son aquellas que buscan constantemente la aprobación del otro y quieren complacer en todo, porque erróneamente creen que es una forma de demostrar amor.

Hoy te explicaremos algunas conductas que te están gritando que tu pareja te manipula, lamentamos decirte que si continúas a su lado además de perder la dignidad puedes perder la identidad.

Te culpa

Le gusta jugar a la víctima, suele generalizar y asegura que tu provocaste el problema. Si toma, dice que es porque no le pones atención; si no le ayudas, te reprocha que él siempre ha estado ahí para ti; y si te es infiel, dice que es porque a ti te falta algo, pero pase lo que pase tú eres la culpable.

Usa tu debilidad en tu contra

Al ser tu pareja conoce exactamente los temas de conversación y las palabras exactas que te lastiman y no duda en utilizar su conocimiento a su favor cuando se trata de hacerte perder el juego. Quiere ganar así tu termines en un mar de lágrimas.

Se niega a responder

Cada que tu pareja se niega a conversar o explicarte por qué las cosas no están funcionando entre ustedes, te está demostrando que no te ama, porque solo hablan contigo cuando quiere y sobre lo que le interesa, tus emociones no son su prioridad.

Ahora que ya conoces estas señales, presta atención a las conductas de tu pareja, mereces una historia de amor bonita y saludable, nunca te conformes con menos de lo que das. Quedarte donde te tratan mal sólo te aleja del verdadero amor.

