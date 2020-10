DE MUJERES | Surgieron dudas antes de la boda ¿Qué hago?

DE MUJERES. Prestar atención a los detalles más importantes de tu relación que van más allá de la interacción y atracción física, es fundamental. En algunas ocasiones, una boda se efectúa por impulso o tradición y no necesariamente porque ambos sienten el deseo de unir sus vidas de esta manera ¿Qué hacer si tengo dudas antes de mi boda?

Esto, evidentemente, es un error que podría provocar serios problemas en el futuro de la relación. Así que, si tienes dudas antes de contraer matrimonio comienza por analizar seriamente la situación. No es algo que deba tomarse a la ligera.

¿Cómo es la comunicación con mi pareja? El poder llegar a acuerdos, sentirse escuchado, comprendido, percibir que hay plena conexión emocional en la comunicación es un pilar indiscutible a tomar en cuenta antes de casarte.

Lo que debes hacer

Uno de los principales puntos a tomar en cuenta es saber si tienen propósitos y valores en común, porque estar de acuerdo en determinados planes sobre el futuro es pieza fundamental para el funcionamiento de un matrimonio. Si tienen claro esto desde un principio, caminarán juntos bajo una atmósfera de paz y armonía.

También, debes valorar si tu pareja te brinda apoyo emocional y cariño en momentos de vulnerabilidad. Saber que el otro se preocupa por nosotros es un nutriente básico en la relación de pareja ¿Te sientes apoyada y escuchada a su lado? piensa la respuesta.

Por otro lado, debes saber si tienen la capacidad para resolver problemas juntos. Esta es sin duda, una herramienta decisiva para saber si nuestro matrimonio puede funcionar. Así como también lo es la confianza. Si estas dos dimensiones no se encuentran presentes en la relación, poco a poco se irá deshilachando quizá de manera inevitable.

“¿Es esta la persona de mi vida? ¿Me caso porque quiero o porque me siento comprometida a hacerlo? ¿Realmente es la definitiva? ¿Me siento feliz a su lado?» Son interrogantes que muchas mujeres suelen plantearse.

Intimidad

Tomar en cuenta que la conexión bajo las sábanas, también es importante. O bien, la atracción física que sientes por el otro. Sabemos que los sentimientos son lo más importante para que una relación amorosa funcione, pero sin duda alguna, el atractivo físico juega también un papel importante. ¿Visualizas a tu pareja en quince años y te gusta como luce, aún seguirías enamorada de él? Entonces, vas por el buen camino.

Toma conciencia de un futuro juntos, de los desafíos que pueden surgir en el mañana y si esa persona será la adecuada para superarlos a tu lado, sin importar lo que pase. Reflexiona también cómo será la convivencia a lo largo del ciclo vital, en la vejez, por ejemplo.

