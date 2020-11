DE MUJERES | Señales que denotan poca inteligencia emocional

DE MUJERES.- Las personas con inteligencia baja suelen ver las emociones como una gran debilidad, al igual que ciertos sentimientos humanos como lo es la empatía, compasión y sobre todo la amabilidad.

No obstante, las personas que poseen una baja inteligencia emocional suelen esconderse bajo un gran escudo, donde no dejan salir a flote sus emociones y solo sentirlas, por lo que, cuando los sentimientos se desbordan, no tienen un control sobre ellas, y se genera un colapso.

Evita hablar sobre tus sentimientos

Las personas que tienen una inteligencia emocional baja, suelen no hablar sobre sus sentimientos, cuando lo normal es no negarse, y de lo contrario no saben cómo hacerlo correctamente.

Además, las personas con baja inteligencia emocional suelen expresar su estado de ánimo con un “no pasa nada”. Mientras que una persona con alta inteligencia emocional suele expresar sus emociones tal cual son como “me siento triste, enfadado o feliz, etc”.

Te criticas por cómo te sientes

Las personas que poseen una baja o poca inteligencia emocional, suelen sentirse mal y se auto-juzgan por sentir ciertas emociones como el miedo o la tristeza.

Lo anterior, porque consideran que son desagradables, y aunque parte de ello suelo ser un poco cierto, este tipo de personas se juzgan sin compasión, debido a que desde pequeños o en algún momento de su vida han sido castigados o ridiculizados por expresar sus emociones cuando eran niños.

En ese sentido, expertos recomiendan que, si pasaste una de esas situaciones en la niñez, procura no repetir el error con tus hijos. La inteligencia emocional se trabaja desde la infancia, en la escuela, la casa y su entorno social, porque esta influye hasta la adultez.

