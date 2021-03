DE MUJERES | «Outfits» que toda chaparrita debe tener en esta temporada

DE MUJERES. La estatura no debe ser un pretexto para no lucir bien. Esta temporada cercana al verano, las chicas chaparritas podrán lucir estilos de lo más modernos y elegantes con las tendencias que DE MUJERES te compartirá.

Ya sea en tu regreso a la oficina o para un evento especial, tenemos varios consejos de moda que pueden hacerte lucir como toda una modelo de pasarela, queremos que te enamores de tu estilo frente al espejo, porque sabemos que cuando te sientes hermosa tu día se puede volver genial.

La realidad es que en cuestión de moda lo más importante es que te sientas cómoda, porque cuando tu outfit va de acuerdo con tu personalidad se nota y enamora. Busca atuendos que además de ser hermosos te hagan dar cada paso con tremenda seguridad y estilo.

Hoy te presentamos tres outfits para diversos momentos del día, te toca decidir cuál puede ser tu favorito para esta temporada y queremos que te sientas como una estrella de revista. Presta atención al color y hasta la textura ideal para causar el efecto deseado.

Faldas cortas

Las faldas cortas siempre pueden hacerte lucir de lo más hermosa, así que no dudes en incluirlas en tu colección, aunque la siguiente falda puede parecer casual combinarla con una playera moderna y relajada puede llevarte a imponer moda. Atrévete a romper con las reglas para causar sensación.

Pantalones cortos

Pantalones a la medida como el siguiente estilo pueden llevarte a ser la chica más elegante aunque vistas con mezclilla, y es que combinarlos con los tacones adecuados puede hacerte lucir como toda una muñeca. Además, puedes usarlos con infinidad de colores de top.

Los vestidos negros

El color negro no puede faltar en tu colección de ropa, ya que puede sacarte de varios apuros y además estiliza tu figura, no podrías pedir más. Así que no te olvides de buscar un vestido en ese tono.

Ahora ya conoces varios consejos de moda que pueden llevarte a lucir hermosa durante esta temporada, ¡atrévete! a causar sensación con un cambio radical. En cuestión de moda, los límites no existen y recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda con tu outfit.

