DE MUJERES | Esto es lo que nunca debes decirle a una mujer sin hijos

DE MUJERES.- ¿Te has preguntado cuáles son las cosas que jamás debes decirle a una mujer sin hijos? Sin duda la maternidad está asociada con la realización de una mujer, pero hoy varias deciden no ejercerla y está bien.

Desde pequeñas nos enseñan a ser madres, a cuidar, a criar, nos dibujan el embarazo como algo hermoso y ni hablar del momento en que ese bebé llega al mundo.

Aunque parte de ello es verdad, también conlleva momentos incómodos y es válido decidir no tenerlos. Los hijos no nos hacen más mujer o mejor que los demás, tampoco si decidimos no tenerlos.

Si tú eres una mujer que ha decidido no tener hijos o conoces a alguna, seguramente habrás escuchado las quejas de cómo otros no creen en esa decisión, cómo le critican, cómo le presionan, cómo pretenden hacer como si ella misma no supiera lo que quiere y ahí está el error.

Tal vez eres del otro grupo, de aquellas a quienes la maternidad les ha cambiado la vida, que aman inmensamente a sus hijos y desean que todos puedan experimentar algo así, pero que funcionara para ti no quiere decir que lo haga para otros y por eso es importante respetar decisiones externas.

Lea también: Cómo enseñarle a tus hijos que nadie debe tocarlos

Las frases

Como lo hemos mencionado, hay mujeres que deciden no tener hijos, otras no pueden por motivos de salud y en ambos casos, no necesitan ser juzgadas por la sociedad, cuestionadas por lo que deciden y mucho menos pedir permiso para ser felices y plenas.

A una mujer sin hijos no se le debe decir:

Pero luego te vas a arrepentir.

Más adelante vas a cambiar de opinión.

¿Qué tal si conoces a una pareja que sí quiera hijos?

Nunca se sabe, muchas mujeres tienen hijos después de los 40.

Es que no has conocido al hombre correcto.

No sabes lo que te pierdes.

Estás llenando el vacío de tener hijos con tus animales.

Una mujer que no es madre no sabe lo que es la vida.

Una mujer sin hijos es una mujer incompleta.

Te vas a quedar sola.

Las mujeres que no tienen hijos con el tiempo se acostumbran a este tipo de comentarios y también a ignorarlos, pero aún así es importante reconocer que quien critica a una mujer por no tener hijos muestra poca inteligencia emocional, poca empatía y poco respeto hacia la vida de los demás.

Quien critica a una mujer sin hijos no entiende que no es asunto suyo y que es un tema privado, no entiende que no todos tienen que tener una vida igual a la suya.