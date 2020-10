DE MUJERES | ¡Dime qué color vistes y te diré qué proyectas!

DE MUJERES. Aunque no lo creas, los colores que se utilizan en la vestimenta, no solo llaman la atención por su belleza, sino también por su fuerza. El color que elijas para tu outfit puede decir de ti, más de lo que te imaginas, por lo que te diremos cuáles son los colores que usan las mujeres poderosas.

Las mujeres que quieren imponer su carácter, y reflejar fortaleza, definitivamente tienen en su armario prendas de que evoquen esas sensaciones, y seguramente les funcionan bastante. Las mujeres fuertes suelen vestir de rojo o negro, las razones te las explicamos a continuación. Dime qué color vistes y te diré qué proyectas.

Sin lugar a dudas, vestirse de rojo puede proyectar a la gente bastantes características que las mujeres fuertes tienen, como el poder.

Pues, definitivamente, cuando alguien vestida de rojo entra a una habitación, se nota y es difícil que las miradas no recaigan sobre ella. Pasa algo similar con el negro, color que de inmediato te evoca elegancia, clase, inteligencia y poder.

Rojo

El rojo es el color de la energía y suele llamarse el símbolo de la vida ya que refleja fuerza, poder, y crea un impacto visual indiscutible. No por nada los señalamientos más importantes son representados con este color, como los semáforos y señales de alto, creados a fin de llamar la atención. No obstante, el rojo no deja de ser un color tan fuerte, que también puede proyectar agresión, así que se debe tener precaución al usarlo, y no exagerar con él.

Negro

El color preferido de muchas a la hora de vestir, pues, quizás la mayoría no lo sepa, pero quien lo usa impone autoridad, poder, elegancia, fuerza y sofisticación. Asimismo, transmite inteligencia, por lo que la mayor parte de las túnicas y togas son de este color. Por otro lado, el color negro está muy relacionado con el duelo de algún ser querido.

Rosa

El color rosa, es todo lo contrario al negro, pues es un color que proyecta tranquilidad, amor y calidez. De hecho, en muchas celdas de las cárceles pintan a propósito las celdas de este color, ya que se ha demostrado que calma la agresividad.

Naranja

El naranja es uno de los colores más alegres, que inmediatamente te evoca a la fiesta y diversión. También provoca calidez y ambición. Este color, en muchas ocasiones, se utiliza para sustituir al color rojo, que, si bien no tiene la fuerza como este, sí transmite muchas emociones.

Azul

Por otro lado, el color azul resulta muy relajante y tranquilizante, en sus diferentes tonos. En muchos negocios o trabajos se utiliza en las paredes o decoración, pues se ha comprobado que las personas que trabajan en un ambiente donde predomina este color, se muestran más concentradas y tranquilas. Además, vestir de azul refleja inteligencia, eficiencia, serenidad y confianza.

Amarillo

Si lo que buscas es reflejar felicidad, alegría, optimismo, júbilo, y positivismo, el color ideal para tu ropa es el amarillo. Asimismo, las personas que visten de amarillo dejan la impresión que son muy creativas. Este color tiene el poder de levantar el ánimo y de promover la amabilidad. Sin embargo, se debe tener cuidado de no usarlo en exceso.

Púrpura

El color que evoca riqueza, calidad, prosperidad, clase, sabiduría y sofisticación, es el morado, que también está muy relacionado con la realeza. Es un color bastante elegante, si suele usarse debidamente y sin exagerar. Asimismo, proyecta meditación y conciencia espiritual.

Verde

El verde es el color del dinero y la naturaleza, y vestirse con él puede resultar muy calmante, pues se asocia con la paz y la generosidad. Es considerado el color del equilibrio y restauración. Además, luce increíble en sus distintas tonalidades.

Gris

Si tienes una reunión muy formal en la que quieres lucir neutral, lo mejor es usar el color gris. Pero no te enamores de él, pues usarlo en exceso puede proyectar falta de confianza, poca energía y hasta depresión. Lo ideal es usarlo en detalles o combinarlo con otros colores más vivos.

