De aficionado a presidente del club: Tiago Rech

BRASIL.- Dicen por ahí que la vida da muchas vueltas y que el fútbol nos permite contar historias impresionantes.

El brasileño Tiago Rech es el firme ejemplo de ambas cosas, pues pasó de ser el único aficionado en una tribuna a conquistar la gloria con el club de sus amores.

Sus fotografías se viralizaron por primera vez hace casi nueve años. Sin embargo, desde el 2012 vivió una serie de aventuras con el FC Santa Cruz que cualquier fanático envidiaría.

2012: el año donde todo inició

El 11 de febrero de 2012 marcó para siempre la vida de Tiago André Rech, ese día decidió asistir al estadio para apoyar al FC Santa Cruz en un partido contra el Gremio.

Al llegar, se percató de que era el único seguidor de su equipo y del otro lado había 6 mil 734 personas a favor el rival.

“Como la Barra do Galo siempre llega tarde, ni siquiera me preocupé. Pasé la revisión policial y me senté en las gradas, justo detrás de la portería. Tenía protección exclusiva de cuatro policías militares“, contó días después del encuentro que terminó 4-1 en contra de los suyos.

En ese entonces, Rech también trabajaba en el diario, de hecho en la biografía de sus redes sociales se presenta como periodista y aficionado del equipo fundado en 1913.

Início de um sonho // Deu tudo certo. pic.twitter.com/usYKMUtGSo — Tiago André Rech (@tiagoarech) December 22, 2020

Rech llega a la presidencia del club

El recalcitrante aficionado ha vivido más de una etapa como presidente del FC Santa Cruz.

Primero asumió el cargo entre 2014 y 2015, salió de la directiva durante algunos años y se anunció su regreso en los últimos días de 2018 como sucesor de Sérgio Pilz.

“Rech asume la difícil tarea de reconstruir el club tras caer a la Tercera División del futbol de Rio Grande do Sul. Otro desafío será mantener el trabajo que se ha hecho en la base del club. En los últimos dos años, el equipo galo ha mostrado a varios jugadores del equipo juvenil“, publicó la escuadra.

En marzo de 2019, Tiago Rech celebró el 106 aniversario de la institución brasileña; además de presentar un nuevo plan de trabajo y uniformes a los patrocinadores del equipo, invitó a los aficionados a volver al estadio y acercarse a la directiva para mantener la armonía.

Éxito en la Copa Gaúcha

Actualmente, el FC Santa Cruz milita en la Serie C de Brasil y hace pocos días hizo historia al conquistar la Copa Gaúcha.

El club que comanda Rech se enfrentó a la adversidad y logró imponerse en penales ante el Esporte Clube São José.

La victoria es muy especial para el fiel seguidor que nunca abandonó a su equipo, pero también para toda la institución, ya que clasificó por primera vez a la Copa de Brasil, que disputarán el próximo año.

“Llego a mi primera final como presidente, en busca de un lugar en la Copa de Brasil. Un sueño que se hizo realidad mucho antes de lo que imaginaba“, escribió Tiago en sus redes sociales antes del importante encuentro.

Luego de lo hecho por el equipo en la cancha, la historia y las fotografías le dieron la vuelta al mundo. No obstante, los retos para la directiva y los jugadores del club aumentarán de cara al 2021.

