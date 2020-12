Davis Flow describe el día más cansado y difícil entregando ayudas a damnificados

REDACCIÓN. Davis Flow continúa repartiendo ayudas a las personas afectadas por los fenómenos tropicales Eta e Iota en el Valle de Sula, y luego de varios días de arduo trabajo, él describió uno de sus días más cansados y difíciles en su misión.

A través de un largo video, el rapero muestra la complicada situación que están pasando muchísimas personas en la zona norte de Honduras. Ruegan por que se les de una bolsa de alimentos y hasta por medicamentos.

Davis y Elsa Oseguera realizaron una masiva colecta de ayuda humanitaria en Estados Unidos. Para cerciorarse que llegue a manos de los más necesitados, él mismo viajo con los contenedores hasta Honduras y la está repartiendo.

Día difícil

Davis escribió en su cuenta de Instagram: “Lo de hoy fue algo exageradamente loco, creo que hoy ha sido uno de los días más difíciles y cansados. Para los que vieron mi en vivo pueden ver todo lo que paso. Pero gracias a Dios pudimos llevar ayuda a miles de personas y eso me hace sumamente feliz”.

“Solo que ya no sé si voy aguantar todo esto, no he parado ni un solo día y estoy reventado, visitamos muchos lugares de la Planeta”, agregó.

El joven rapero ya lleva varios días trabajando de manera ardua para poder entregar toda la ayuda recolectada. Ha visitado diferentes comunidades y ha constatado la realidad que viven los catrachos damnificados. En sus redes sociales comparte fotos constantemente.

Situación en el Valle de Sula

El video de Davis, además, muestra como uno de los ciudadanos afectados por las tormentas, entre sonrisas le pide una foto diciéndole: “Davis, yo quiero una foto contigo”. También se observa muchos niños solicitándole que por favor les de algo.

Las escenas dejan más que evidenciado lo difícil que la están pasando varios hondureños en estos momentos. Davis junto a su novia Elsa Oseguera, se encargaron de recolectar cientos de libras de ayuda humanitaria, y para no desapareciera en el camino, el mismo rapero vino a entregarla.