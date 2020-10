INGLATERRA.- Nacido en la región de Caloto, el 12 de junio de 1996, Dávinson tuvo que atravesar un complicado camino lleno de obstáculos y dificultades, antes de disfrutar las mieles de una cómoda vida en Londres.

Así lo expuso el central colombiano en un evento conmemorativo a la historia negra realizado por la fundación Tottenham Hotspurs, relatando las vicisitudes de una infancia difícil en medio de la pobreza y la delincuencia que imperaba en su comunidad de origen.

«Vi Muchas cosas malas como drogas y gente robando. Conozco amigos que tomaron lo que yo llamo el camino fácil y ahora están muertos o en la cárcel, porque estaban involucrados en cosas malas».

Por fortuna, Sánchez y muchas de sus amistades pudieron sobreponerse al complicado contexto en el que les tocó crecer:

«También tengo muchos amigos de la escuela que tomaron el camino correcto. Ahora tienen buenos trabajos, son buenos padres, hermanos e hijos. Todo depende del camino que usted elija y el camino fácil nunca fue una opción para mí», reflexionó.

Dávinson y sus inicios en el fútbol

El zaguero del Tottenham compartió cómo pudo salir avante entre la escasez económica de su familia que a pesar de todo, nunca dejó de apoyarlo y de confiar en su talento:

«Mi padre solía llevarme a los entrenamientos y no siempre era fácil porque también tenía que llevar comida a la mesa. Yo entrenaba todos los días después de ir a la escuela y luego tenía que tomar tres buses para regresar a casa; me demoraba como dos horas».

Pero Dávinson era consciente del sacrificio que hacía su familia para costear cada día los pasajes de él y de su padre, lo que lo llevó a tomar una drástica decisión:

«Sabía que a la familia Le estaba costando demasiado dinero. Así que un día, cuando tenía unos 10 u 11 años, le dije a mi papá: Mira, esto nos está quitando los ahorros. Conozco bien las carreteras y las paradas de autobús, así que ya tengo la edad suficiente para viajar por mi cuenta», resaltó Sánchez.

Su no fichaje por el Barca

Campeón de la Copa Libertadores con el Atlético Nacional de su país y finalista de la UEFA Europa League con el Ajax, a Dávinson Sánchez se le presentó una oportunidad que no cualquiera rechazaría y menos a sus 20 años de edad.

Sin embargo, el colombiano tenía claras sus aptitudes y explicó las razones que evitaron su llegada a las filas del Barcelona:

«Tienen que comprobar el acuerdo porque no voy al segundo equipo, les advertí. No aceptaron, así que les dije que el trato no era para mí», expresó.

En la actualidad, Sánchez es titular indiscutible en el Tottenham y goza de la confianza plena de su entrenador, José Mourinho. Un ejemplo admirable de que con esfuerzo y perseverancia, se pueden lograr grandes metas. Incluso aquellas que parecen inalcanzables.

